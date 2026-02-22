Incendio afecta a Quebrada de Macul: Aviones y helicópteros combaten las llamas - Chilevisión

Según información preliminar de Conaf, la emergencia ha consumido una hectárea del terreno.

Durante la tarde de este domingo se reportó un incendio que afecta un sector de la Quebrada de Macul, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a lo informado por Conaf son "5 brigadas, 4 helicópteros, 1 avión cisterna, 1 técnico, 2 camiones cisterna y bomberos" los recursos destinados para el combate de las llamas.

Asimismo, el organismo indicó que, de manera preliminar, la emergencia ha consumido una hectárea del terreno.