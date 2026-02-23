Tragedia en Termas del Flaco: Confirman que las tres personas desaparecidas fueron encontradas sin vida - Chilevisión

Más de 80 funcionarios conformaron los equipos de emergencia en la zona para poder encontrar a las víctimas.

Este lunes se confirmó el hallazgo de tres cuerpos correspondientes a las personas que estaban extraviadas tras el accidente en el sector de "El Reservorio", en las cercanías de la comuna de Termas del Flaco, región del Libertador Bernardo O'Higgins.

Durante la madrugada se encontró el cuerpo de una mujer cuya edad es cercana a los 35 años. Las otras dos personas eran un hombre de más de 40 años y una menor de edad de entre 6 y 11 años.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los antecedentes del hallazgo

El primer hallazgo se produjo pasadas las 03:00 horas, varios kilómetros río abajo en un sector que se llama "La Confluencia", luego, la delegada provincial de Colchagua, Marta Pizarro, entregó detalles a través de un comunicado.

"Hay un despliegue de alrededor de 80 funcionarios de distintas instituciones que están trabajando en el lugar en terreno. Hemos tomado desde la noche del día de ayer contacto con la familia", señaló la autoridad.

En esa misma línea, aclaró: "de las tres personas que están desaparecidas, queremos informar la lamentable noticia de que dos de ellas ya se encontraron sin vida". Minutos más tarde, confirmó el hallazgo del tercer cuerpo.

La tragedia se produjo durante la noche del domingo, cuando un vehículo con al menos cuatro personas intentó cruzar el río Tinguiririca, siendo arrastrados por el caudal.