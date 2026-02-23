 “Aparte de pegarles, no les toca”: Américo desató polémica tras dichos en Semana Puertovarina y el alcalde se pronunció - Chilevisión
23/02/2026 11:39

“Aparte de pegarles, no les toca”: Américo desató polémica tras dichos en Semana Puertovarina y el alcalde se pronunció

El cantante elogió a los hombres y luego lanzó ácidas frases en contra de las mujeres, cuestionando el proceso de empoderamiento e incluso aseguró: "¡Te odio, Shakira!".

Publicado por CHV Noticias

Américo volvió a estar en la palestra en las últimas horas, tras haberse presentado en la Semana Puertovarina en la ciudad de Puerto Varas, región de Los Lagos, donde realizó una serie de polémicos comentarios en los que aludió al quiebre con Yamila Reyna.

El calibre de sus dichos, que quedaron registrados en video, fue de tal magnitud que los internautas cuestionaron que el artista se presentara tras una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) en su contra, por lo que el alcalde, Tomás Gárate, salió a declarar.

¿Qué pasó con Américo en la Semana Puertovarina?

"¿Por qué son así? ¿Por qué se empoderaron? ¿Qué les pasó? ¡Te odio, Shakira! ¿Por qué son así? Perdónenme la emoción, recién de traicionera (su canción)", comenzó diciendo el cantante en un registro que se viralizó en redes sociales.

En esa misma línea, aseguró que los hombres son "las personas más importantes de esta noche y de todas las noches", y los definió como seres "nobles", "sensibles", "románticos" y "profundos".

"A este ser sensual, sexual, maravilloso, esta creación divina de nuestro Señor, que además camina, deambula, transita, circula por este mundo cada vez más loco, desquiciado y estresado, quiero que saludemos con todo el amor del mundo a todos los hombres", señaló Américo.

El cantante también agregó: "Un grito de todas las mujeres, lindo, y no vi a ningún hombre hacer así (gesto de abucheo), nada, porque si hacen lo contrario en la casa, aparte de pegarles, no les toca, no, si así son ustedes".

Por otro lado, Américo se burló de las personas que le envían mensajes negativos en redes sociales y añadió: "Salud con agua, por si acaso, cámbiame el agua", para finalmente concluir gritando: "¡Te odio!", en alusión al quiebre con Yamila Reyna.

La situación generó malestar tanto en algunos asistentes como en los internautas. En ese sentido, una usuaria escribió en Instagram: "Qué mal que el Municipio de Puerto Varas haya dado tribuna y ese haya sido su mensaje. Creo que amerita un reclamo formal".

Finalmente, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, respondió: "Le solicitamos formalmente que no se presente, pero la licitación y el contrato de la semana puertovarina fueron firmados de forma previa a la denuncia, y al no tener herramientas legales para cancelar su presentación, finalmente dependía de él", cerró.

Revisa la publicación de Instagram:

