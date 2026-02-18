“¿Es una burla?”: Fans de Américo en picada contra Leo Rey por polémico video tras quiebre - Chilevisión

El exvocalista de La Noche desató varios comentarios tras publicar un registro en TikTok, que para algunos fue una indirecta para Américo en medio de sus polémicos días.

Leo Rey generó varios comentarios en redes sociales, luego de publicar un video que algunos lo tomaron como una "burla" para Américo.

En medio de los polémicos días de su colega, el exvocalista de La Noche sorprendió en TikTok "doblando" la canción A llorar a otra parte.

"No, no podré perdonarte. A pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mi, no te duele dejarme“, fue el extracto del tema que utilizó Leo.

La publicación surgió después de que conociera el quiebre del intérprete de Te Vas con Yamila Reyna, en medio de denuncias por violencia intrafamiliar.

¿Leo Rey se burló de Américo?

El registro generó las inmediatas reacciones de los usuarios. Si bien algunos se lo tomaron con humor, otros lo criticaron por la supuesta indirecta hacia su colega.

"Leo siempre le tuvo envidia a Américo porque le quitó el trono", "el rey de la cumbia siempre será Américo", "¿es burla? mal ahí Leo", "nadie está libre de nada" y "me desilusionas", fueron parte de los comentarios.

Cabe mencionar que en agosto de 2025, Leo Rey reveló su distanciamiento con Américo, pese a que grabaron una canción juntos hace dos años.

En conversación con Plan Perfecto, el exponente de la cumbia incluso destapó que su colega lo tiene bloqueado de redes sociales. "Fue un tremendo orgullo haber compartido con él, porque somos de la misma generación. Le mando un saludo y espero que me desbloquee", dijo en esa oportunidad.

