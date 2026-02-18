Revelan principal tesis del parricidio en Tomé: Joven de 15 años apuñaló a su padre conductor de micro - Chilevisión

Según información recabada por la policía, el adolescente estaba en la Plaza de Armas de la ciudad cuando divisó a su padre e inició una discusión. La víctima tenía 48 años y estaba trabajando al momento del ataque.

Nuevos antecedentes aparecieron esta jornada luego del parricidio que tuvo lugar la tarde del martes en Tomé, región del Bíobio. Allí, un joven de 15 años de edad asesinó a su padre en plena Plaza de Armas.

El subprefecto Miguel Carrillo, de la Brigada de Homicidios Concepción, señaló sobre el incidente que “concurrimos hasta el hospital de Tomé, puesto que allí se encontraba un hombre de 48 años lesionado por arma cortante”.

Tras las respectivas diligencias, el detective añadió que "se pudo establecer que, efectivamente, el autor de las lesiones de esta persona correspondía a su hijo de 15 años", constatando que había empleado un arma blanca en el tórax del fallecido.

Al ser consultado sobre la causa del homicidio, Carillo precisó que ambos "mantenían una relación un poco inestable". Según dijo, habrían protagonizado "constantes discusiones y peleas, lo que habría gatillado el enfrentamiento".

Víctima estaba trabajando al momento del ataque

La seremi de Seguridad del Biobío, Paulina Stuardo, señaló que, si bien “no hay denuncias previas de violencia entre padre e hijo”, se confirmaría “una relación familiar inestable, compleja, con ciertos rasgos de violencia y que termina en un parricidio”.

En esa línea, la autoridad informó que la víctima era conductor de locomoción colectiva y estaba trabajando al momento de ser apuñalado. El adolescente, al verlo en la plaza, inició una discusión que terminó en la fatal pelea.

Para finalizar, Stuardo se refirió a los cargos que enfrentará el adolescente y subrayó que es el de parricidio, "que es uno de los más altos en el Código Penal", según precisó.