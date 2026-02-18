Impacto en Tomé: Joven de 15 años es acusado de matar a su padre en plena Plaza de Armas de la ciudad - Chilevisión

El hecho ocurrió por la tarde de este martes en la plaza "Arturo Prat" de dicha ciudad y el menor se encuentra detenido.

Conmoción existe en Tomé, región del Biobío, luego de un crimen en plena Plaza de Armas y donde un joven de 15 años le habría quitado la vida a su propio padre.

El posible parricidio ocurrió este martes a las 18:00 horas, en la plaza "Arturo Prat", donde por causas que se investigan, el adolescente habría atacado en el lugar a su progenitor, informó Radio Bío Bío.

Tras esto el hombre fue trasladado hasta un hospital cercano, donde debido a la gravedad de las lesiones, terminó falleciendo.

Carabineros se refirió al crimen en Tomé

El coronel Miguel Aguilar, de la Prefectura de Talcahuano señaló: "Se mantiene un joven de 15 años detenido, quien habría causado lesiones graves y a posteriori la muerte de su padre. Este hecho ocurre aquí en la plaza de Tomé".

El Ministerio Público instruyó las diligencias a la Brigada de Homicidios (BH), en conjunto con peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim).