Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:12 horas y se localizó a 50 kilómetros al noroeste de Quillagua.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 57 kilómetros.