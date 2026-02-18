 Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión
Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se localizó a 50 kilómetros al noroeste de Quillagua, región de Antofagasta.

Un sismo de 4,0 sacudió este miércoles 18 de febrero al norte del país, concretamente a la región de Antofagasta. 

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:12 horas y se localizó a 50 kilómetros al noroeste de Quillagua. 

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 57 kilómetros.

