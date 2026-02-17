 Así fue el rescate de pareja extraviada tras visitar salar en Atacama: Su camioneta estaba enterrada - Chilevisión
17/02/2026 17:18

Así fue el rescate de pareja extraviada tras visitar salar en Atacama: Su camioneta estaba enterrada

A través de diversos registros, personal de Carabineros mostró el procedimiento desarrollado en el sector de Lagunas Bravas, donde los jóvenes fueron avistados por un helicóptero institucional.

Publicado por Cristóbal Galleguillos

Un intenso operativo se realizó este martes para rescatar a Valentina Lorca y Kevin Gebert, pareja que se mantenía extraviada desde el 14 de febrero tras visitar el Salar de Pedernales, en la región de Atacama.

A través de diversos registros, personal de Carabineros mostró el procedimiento desarrollado en el sector de Lagunas Bravas, donde los jóvenes fueron avistados por el helicóptero institucional.

El prefecto subrogante de Atacama, teniente coronel Marcelo Ramírez, detalló que la camioneta en que se movilizaba la pareja quedó "enterrada".

Si bien en una primera instancia no fue posible su rescate vía aérea debido a las condiciones climáticas, horas más tarde personal del GOPE, apoyados por Socorro Andino y Bomberos, llegaron en ayuda de la pareja.

Tras encontrarse con los jóvenes, Carabineros informó que ambos se encuentran en "buenas condiciones" de salud. Además, comenzaron las labores para desenterrar el vehículo de la densa tierra.

Revisa los registros acá:

