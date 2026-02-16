Intensa búsqueda en Atacama: Pareja desapareció el 14 de febrero tras visita a Salar de Pedernales - Chilevisión

Un amplio operativo se mantiene en la zona cordillerana del norte del país, luego de que se perdiera el rastro de dos jóvenes que viajaban en una camioneta 4x4, cuya última comunicación con sus familias se registró la tarde del sábado.

Una intensa búsqueda se desarrolla en la zona cordillerana de la Región de Atacama tras la desaparición de una pareja de jóvenes que perdió contacto con sus familias el pasado 14 de febrero, luego de recorrer sectores del Salar de Pedernales.

De acuerdo con información entregada a CHV Noticias por el teniente coronel Marcelo Ramírez, prefecto subrogante de Atacama, la denuncia fue recibida durante la mañana de este lunes.

“El día de hoy, en el transcurso de la mañana, en torno a las 7 de la mañana, recibimos información de una denuncia por presunta desgracia que se había dejado en la Tercera Comisaría de Antofagasta, por parte de los padres de dos jóvenes”, explicó el oficial.

Último contacto de jóvenes desaparecidos en Atacama

Según detalló Ramírez, los jóvenes —oriundos de Antofagasta— habían salido con dirección a la Región de Atacama, recorriendo distintos puntos del norte del país.

“Tenemos conocimiento que estuvieron en Salar de Pedernales y en otro sector de la localidad de El Salvador, zona cordillerana”, señaló.

La última comunicación con sus padres ocurrió el sábado alrededor de las 17:00 horas. “Le señalaron que iban a llegar a Antofagasta por arriba. Eso nosotros presumimos que es sector cordillera”, indicó.

Desde entonces no se ha vuelto a tener contacto con ellos.

La pareja se moviliza en una camioneta Toyota Land Cruiser adaptada para terrenos complejos. Sin embargo, el hecho de no transitar por rutas convencionales ha dificultado el operativo.

“Andan en una camioneta Toyota Land Cruiser que está adaptada, es 4x4, y no están transitando por la huella o por el camino normal. Eso es lo que nos ha dificultado las tareas de búsqueda”, precisó el prefecto subrogante.

Carabineros mantiene la coordenada de la última señal emitida por el GPS del vehículo, ubicada en un sector denominado Lagunas Bravas o Laguna del Bayo. "Esos son los sectores que queremos recorrer”, afirmó.

Helicóptero y apoyo especializado

En el operativo participan patrullas de búsqueda y rescate de la comisaría fronteriza, personal del GOPE y del servicio encargado de búsqueda de personas y vehículos, además de apoyo de empresas mineras del sector mediante drones.

Debido a la complejidad del terreno y la falta de luz, las labores fueron suspendidas durante la noche, pero se reanudarán con apoyo aéreo.

“Mañana (martes 16) vamos a empezar a operar con un helicóptero. Desde Antofagasta viene el helicóptero y vamos a iniciar las labores de búsqueda temprano para poder tener resultados positivos”, afirmó el funcionario.

Asimismo, se realizaron consultas a autoridades argentinas para descartar un eventual cruce fronterizo. “Ya consultamos a Argentina, no pasaron hacia el territorio argentino y deberían encontrarse en el territorio nacional”, sostuvo.

Condiciones extremas y altitud

El oficial advirtió que el sector presenta condiciones geográficas complejas. “La otra complicación también es la altitud. Estamos hablando de terrenos sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar”, explicó.

Entre las hipótesis que se manejan, no se descarta un problema con el vehículo en que se movilizan. “Nosotros presumimos que les puede haber pasado algún desperfecto mecánico”, indicó.

Carabineros mantiene contacto permanente con la familia mientras continúan las labores en la zona cordillerana, en un operativo que se concentra en las últimas coordenadas registradas y sectores aledaños del Salar de Pedernales.