Dos adultos mueren ahogados en playa de Chañaral: intentaban rescatar a menor de edad - Chilevisión

15/02/2026 19:34

Dos adultos mueren ahogados en playa de Chañaral: intentaban rescatar a menor de edad

Personal de bomberos y Carabineros acudió a la emergencia marítima en el sector Playa Londres, ubicado en el balneario Flamenco, en la Región de Atacama.  

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo se reportó una emergencia marítima en el sector Playa Londres, ubicado en el balneario Flamenco, en la comuna de Chañaral. 

De acuerdo a información preliminar, dos adultos habrían muerto por inmersión mientras intentaban rescatar a un menor de edad. 

Asimismo, medios locales de la Región de Atacama señalaron que los afectados fueron trasladados de urgencias a centros asistenciales por personal de SAMU y Carabineros, en donde se habrían producido los dos decesos. 

Emergencia marítima en Ataca: Dos adultos mueren ahogados en playa de Chañaral

Según la información entregada por la Armada al Ministerio Público, en horas de esta tarde se confirmó el fallecimiento por inmersión de dos personas. Los cuales corresponderían a un mismo grupo familiar. 

Mientras que un tercer menor de edad habría sido trasladado en riesgo vital al Hospital Regional de Copiapó. Su estado de salud aún es reservado. 

Personal de la Brigada de Homicidio de la PDI de Chañaral y del Servicio Médico Legal fueron instruidos para llevar a cabo las primeras diligencias investigativas. 

En desarrollo...

