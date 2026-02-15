Corte de agua afecta a dos comunas de la Región Metropolitana: Revisa acá la hora de reposición - Chilevisión

Una falla de matriz y un sector sin agua están afectando el suministro en tres sectores de la Región Metropolitana. A través de su sitio web, la empresa Aguas Andina informó el horario de reposición y las zonas afectadas.

Durante la tarde de este domingo, Aguas Andina informó que dos sectores de la Región Metropolitana están sufriendo un corte en el suministro de agua potable.

A través del sitio web, la compañía detalló que la interrupción del servicio involucra a sectores de la comuna de Las Condes y Macul.

A continuación te detallamos las áreas afectadas y la hora estimada de reposición.

Reportan corte de agua en dos sectores de Santiago

De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas:

Causa : Sector sin agua.

: Sector sin agua. Hora estimada de reposición : Domingo 15 de febrero, 22:00 horas.

: Domingo 15 de febrero, 22:00 horas. Área afectada: Las Condes.