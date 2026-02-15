 Corte de agua afecta a dos comunas de la Región Metropolitana: Revisa acá la hora de reposición - Chilevisión
15/02/2026 19:24

Corte de agua afecta a dos comunas de la Región Metropolitana: Revisa acá la hora de reposición

Una falla de matriz y un sector sin agua están afectando el suministro en tres sectores de la Región Metropolitana. A través de su sitio web, la empresa Aguas Andina informó el horario de reposición y las zonas afectadas.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo, Aguas Andina informó que dos sectores de la Región Metropolitana están sufriendo un corte en el suministro de agua potable

A través del sitio web, la compañía detalló que la interrupción del servicio involucra a sectores de la comuna de Las Condes y Macul.  

A continuación te detallamos las áreas afectadas y la hora estimada de reposición. 

Reportan corte de agua en dos sectores de Santiago 

De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas: 

  • Causa: Sector sin agua. 
  • Hora estimada de reposición: Domingo 15 de febrero, 22:00 horas. 
  • Área afectada: Las Condes.

  • Causa: Falla de matriz. 
  • Hora estimada de reposición: Domingo 15 de febrero, 20:00 horas. 
  • Área afectada: Macul. 

