Corte de agua afecta a dos comunas de la Región Metropolitana: Revisa acá la hora de reposición - Chilevisión

Una falla de matriz y un sector sin agua están afectando el suministro en tres sectores de la Región Metropolitana. A través de su sitio web, la empresa Aguas Andina informó el horario de reposición y las zonas afectadas.
Durante la tarde de este domingo, Aguas Andina informó que dos sectores de la Región Metropolitana están sufriendo un corte en el suministro de agua potable.
A través del sitio web, la compañía detalló que la interrupción del servicio involucra a sectores de la comuna de Las Condes y Macul.
A continuación te detallamos las áreas afectadas y la hora estimada de reposición.
De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas: