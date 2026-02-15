A 30 años del crimen: Decretan nueva sentencia contra Hugo Bustamante por homicidio de madre e hijo - Chilevisión

La sentencia fue emitida desde el Juzgado de Letras de Villa Alemana por el crimen contra Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, el cual fue confesado por el propio Bustamante durante una entrevista.

Durante las últimas horas se conoció una nueva sentencia contra Hugo Bustamante Astorga por parte del Juzgado de Letras de Villa Alemana por un doble homicidio ocurrido el 27 de junio de 1996.

Se trata del crimen contra Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, el cual fue confesado por el mismo Bustamante durante una entrevista realizada en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua en 2023.

Esta nueva pena se suma a la condena que ya cumple con presidio perpetuo calificado por el homicidio de Ámbar Cornejo en el 2020.

A 30 años del crimen: decretan nueva sentencia contra Hugo Bustamente por doble homicidio

De acuerdo con la última resolución, al criminal se le sentenció a una pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio.

Según informó Biobío, luego de que se conociera la sentencia, desde la Fundación Ámbar Cornejo calificaron de "insuficiente" sumar solo diez años "frente a la gravedad del crimen y su impacto en las familias".