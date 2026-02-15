 A 30 años del crimen: Decretan nueva sentencia contra Hugo Bustamante por homicidio de madre e hijo - Chilevisión
Minuto a minuto
Activó mensajería SAE: Senapred solicita evacuar sectores de Vichuquén por incendio forestal A 30 años del crimen: Decretan nueva sentencia contra Hugo Bustamante por homicidio de madre e hijo Hospital El Carmen condena agresiones de sus guardias: Golpeaban y arrastraban a personas en situación calle Fatal volcamiento en la Ruta 68 deja un fallecido y cuatro lesionados: Uno sería menor de edad Evacúan a residentes: 10 compañías de bomberos combaten grave incendio que afecta a edificio en Estación Central
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/02/2026 16:15

A 30 años del crimen: Decretan nueva sentencia contra Hugo Bustamante por homicidio de madre e hijo

La sentencia fue emitida desde el Juzgado de Letras de Villa Alemana por el crimen contra Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, el cual fue confesado por el propio Bustamante durante una entrevista.

Publicado por CHV Noticias

Durante las últimas horas se conoció una nueva sentencia contra Hugo Bustamante Astorga por parte del Juzgado de Letras de Villa Alemana por un doble homicidio ocurrido el 27 de junio de 1996. 

Se trata del crimen contra Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, el cual fue confesado por el mismo Bustamante durante una entrevista realizada en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua en 2023. 

Esta nueva pena se suma a la condena que ya cumple con presidio perpetuo calificado por el homicidio de Ámbar Cornejo en el 2020.

A 30 años del crimen: decretan nueva sentencia contra Hugo Bustamente por doble homicidio

De acuerdo con la última resolución, al criminal se le sentenció a una pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio. 

Según informó Biobío, luego de que se conociera la sentencia, desde la Fundación Ámbar Cornejo calificaron de "insuficiente" sumar solo diez años "frente a la gravedad del crimen y su impacto en las familias"

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comienza pago del ex Bono Marzo: Quiénes recibirán los $66.834 este lunes

Lo último

Lo más visto

Yamila Reyna reacciona a dichos de Américo en show: “Hay que ser demasiado imbécil...“

La comediante no tuvo pelos en la lengua para responder al mensaje del cantante previo a su show en Palmilla.

15/02/2026

Fatal volcamiento en la Ruta 68 deja un fallecido y cuatro lesionados: Uno sería menor de edad

Desde la Autopista Santiago-Valparaíso notificaron que la pista derecha en dirección a la ciudad puerto se encuentra restringida mientras trabaja personal de emergencia.

15/02/2026

Evacúan a residentes: 10 compañías de bomberos combaten grave incendio que afecta a edificio en Estación Central

Hasta el momento no se reportan víctimas y el perímetro del inmueble se encuentra cerrado.

15/02/2026

El motor se desprendió del auto: Conductor ebrio protagoniza violento accidente en centro de Santiago

Dos personas resultaron heridas producto de la fuerza del choque y fueron trasladadas a la posta central.

15/02/2026