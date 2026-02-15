 Fatal volcamiento en la Ruta 68 deja un fallecido y cuatro lesionados: Uno sería menor de edad - Chilevisión
15/02/2026 14:21

Fatal volcamiento en la Ruta 68 deja un fallecido y cuatro lesionados: Uno sería menor de edad

Desde la Autopista Santiago-Valparaíso notificaron que la pista derecha en dirección a la ciudad puerto se encuentra restringida mientras trabaja personal de emergencia.

Publicado por Josefina Vera

La tarde de este domingo se registró el volcamiento de un auto en la Ruta 68, específicamente en el sector Reserva Forestal Peñuelas, el cual dejó un fallecido y cuatro lesionados.

De acuerdo con información preliminar, un vehículo menor habría salido de la vía para posteriormente volcarse en el kilómetro 86 de la ruta.

Debido al accidente, una persona murió en el lugar, mientras que cuatro quedaron heridos, uno de ellos, según Radio Biobío, sería menor de edad.

Actualmente la pista derecha de la Ruta 68, dirección Valparaíso, se encuentra restringida mientras personal de Carabineros y Bomberos se encuentran trabajando en el lugar.

Hasta ahora se desconoce el motivo del accidente.

Noticia en desarrollo...

