Hospital El Carmen condena agresiones de sus guardias: Golpeaban y arrastraban a personas en situación calle - Chilevisión

15/02/2026 15:29

Hospital El Carmen condena agresiones de sus guardias: Golpeaban y arrastraban a personas en situación calle

A través de un comunicado, la dirección del centro asistencial rechazó los hechos de violencia registrados por las cámaras de seguridad del recinto en el que guardias agreden y arrastran a personas en la noche.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este sábado se conoció una denuncia contra un grupo de guardias del Hospital El Carmen de Maipú, que habrían agredido a personas en situación de calle a las afueras del recinto. 

En los registros difundidos por el medio La Voz de Maipú, se muestra el violento actuar del personal de seguridad agrediendo y arrastrando a dos personas durante la noche de los días 10 y 11 de febrero. 

Luego de que un trabajador alertara de la situación a través de las cámaras de seguridad, el director del centro asistencial, Cristián Gálvez, condenó lo ocurrido y calificó el actuar como "conductas aberrantes".

Hospital El Carmen de Maipú condena agresión de guardias a personas en situación de calle 

Mediante un comunicado, la administración del hospital indicó que "tras conocer la situación, el director Cristián Gálvez López instruyó a jefaturas de turno y a la Inspección Fiscal iniciar las investigaciones correspondientes ante esta inaceptable conducta". 

Asimismo, la máxima autoridad del recinto condenó lo sucedido. “Como director condeno y desapruebo terminantemente la situación. Ninguna persona que concurra a nuestro centro de salud puede ser objeto de estas conductas aberrantes”

Finalmente, agregaron que "la institución procederá a tomar las acciones legales y hacerse parte de una querella contra quienes resulten responsables de este condenable acto de violencia".

