Hospital El Carmen condena agresiones de sus guardias: Golpeaban y arrastraban a personas en situación calle - Chilevisión

A través de un comunicado, la dirección del centro asistencial rechazó los hechos de violencia registrados por las cámaras de seguridad del recinto en el que guardias agreden y arrastran a personas en la noche.

Durante la jornada de este sábado se conoció una denuncia contra un grupo de guardias del Hospital El Carmen de Maipú, que habrían agredido a personas en situación de calle a las afueras del recinto.

En los registros difundidos por el medio La Voz de Maipú, se muestra el violento actuar del personal de seguridad agrediendo y arrastrando a dos personas durante la noche de los días 10 y 11 de febrero.

Luego de que un trabajador alertara de la situación a través de las cámaras de seguridad, el director del centro asistencial, Cristián Gálvez, condenó lo ocurrido y calificó el actuar como "conductas aberrantes".

Hospital El Carmen de Maipú condena agresión de guardias a personas en situación de calle

Mediante un comunicado, la administración del hospital indicó que "tras conocer la situación, el director Cristián Gálvez López instruyó a jefaturas de turno y a la Inspección Fiscal iniciar las investigaciones correspondientes ante esta inaceptable conducta".

Asimismo, la máxima autoridad del recinto condenó lo sucedido. “Como director condeno y desapruebo terminantemente la situación. Ninguna persona que concurra a nuestro centro de salud puede ser objeto de estas conductas aberrantes”

Finalmente, agregaron que "la institución procederá a tomar las acciones legales y hacerse parte de una querella contra quienes resulten responsables de este condenable acto de violencia".