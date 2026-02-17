Luna de Sangre el 3 de marzo: Hora exacta y cómo se verá el próximo eclipse en Chile - Chilevisión

Se acabó el Eclipse Solar, el primer evento para los amantes del cielo, pero muy pronto se acerca el siguiente. Descubre acá en qué consiste y dónde será visible.

Ya se vivió el primer fenómeno astronómico del año y muy pronto se acerca el siguiente. Este martes 17 de febrero, fue el momento del eclipse solar, pero el próximo será uno distinto: El eclipse lunar total,.

Tras el interés que hubo para poder disfrutar el "Anillo de Fuego" en Chile, tanto como en el extremo sur y en la transmisión en vivo online, ya se anticipa atención por la llamada Luna de Sangre que será visible en los próximos días.

¿Cuándo es el próximo fenómeno astronómico?

El siguiente fenómeno astronómico se producirá el 3 de marzo.

Será un eclipse lunar total, popularmente conocido como Luna de Sangre.

¿Qué es la "Luna de Sangre"?

La Luna de Sangre ocurre cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna, proyectando su sombra sobre esta última.

Se le dice así, porque desde nuestra perspectiva adquiere un color rojizo cuando no recibe la luz solar.

¿Se podrá ver en Chile?

En Chile, el eclipse solo se podrá ver de manera parcial a partir de las 6:50.

Sin embargo, cuando esté terminando, no será visible debido a que la luna quedará bajo el horizonte en esos momentos.

De acuerdo al sitio epecializado timeanddate.com, en nuestro territorio se podrán apreciar las fases iniciales: Penumbra y el comienzo de la etapa parcial.

Las regiones más al norte de Chile tendrán mejor visibilidad del eclipse..