Eclipse solar 2026: Sigue aquí la transmisión en vivo del Anillo de Fuego - Chilevisión

17/02/2026 09:58

Eclipse solar 2026: Sigue aquí la transmisión en vivo del Anillo de Fuego

El fenómeno comenzó a eso de las 07:00 horas en Chile y se espera que termine cerca de las 11:27 horas.

Publicado por CHV Noticias

Este martes 17 de febrero se podrá presenciar el eclipse solar "Anillo de Fuego", uno de los fenómenos astronómicos más esperados en lo que va del año.

El fenómeno se podrá ver en su totalidad desde la Antártica, mientras que en lugares como Magallanes y el extremo sur de Chile solo habrá una vista parcial.

¿Dónde ver la transmisión en vivo del eclipse?

El eclipse lleva el nombre de "Anillo de Fuego" porque la luna se situará delante del sol, cubriéndolo en un 96%, provocando un anillo de luz brillante a su alrededor.

El fenómeno comenzó a eso de las 07:00 horas en Chile, teniendo su cúspide a las 12:12 GTM, es decir, a las 09:12 horas y se estima que finalice a eso de las 11:27 horas.

Finalmente, el fenómeno se sitúa el mismo día en que se da inicio a un nuevo año en la cultura china, perteneciente al caballo de fuego, lo que ha masificado la realización de rituales y tradiciones en las personas.

A continuación podrás ver la transmisión en vivo del eclipse solar:

