“En estos momentos...”: Macarena Tondreau habla sobre la encerrona de la que fue víctima junto a su hija de 11 años - Chilevisión

17/02/2026 08:31

“En estos momentos...”: Macarena Tondreau habla sobre la encerrona de la que fue víctima junto a su hija de 11 años

Las láminas de seguridad de los vidrios del vehículo resultaron claves a la hora de proteger a la comunicadora y su hija de lesiones mayores.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, la comunicadora Macarena Tondreau se refirió a la encerrona de la que fue víctima junto a su hija de 11 años en las últimas horas, en la comuna de Vitacura.

Tondreau se trasladaba junto a sus dos perritas y una de ellas fue atropellada, muriendo en el lugar debido a la gravedad del impacto.

¿Qué dijo Macarena Tondreau?

Al respecto, la comunicadora conversó con LUN y señaló: "En estos momentos estamos en familia, conteniendo a Celeste", su pequeña hija. Por su parte, Alfredo Alonso, su esposo, declinó referirse a la situación.

Las víctimas fueron atacadas por cuatro antisociales, quienes las intimidaron con armas de fuego y martillos, logrando sustraer el vehículo marca BMW que fue encontrado horas más tarde en la comuna de Conchalí.

Sin embargo, la utilización de láminas protectoras en los vidros del vehículo fue clave para que no hubiese lesiones mayores: "Dos individuos se ponen a mi lado con armas de fuego, me apuntaron al vidrio", detalló Macarena en la declaración de prensa que entregó cuando ocurrió el asalto.

Finalmente, concluyó: "El que estaba al lado de mi hija, trató de romper el vidrio con un martillo. Gracias a Dios teníamos láminas más fuertes".

