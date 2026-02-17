 “El golpe lo paró”: Sobrino de adulta mayor que murió atropellada en Maipú relata sus últimos minutos con vida - Chilevisión
17/02/2026 09:48

“El golpe lo paró”: Sobrino de adulta mayor que murió atropellada en Maipú relata sus últimos minutos con vida

El delincuente se dio a la fuga tras atropellar a la mujer que se encontraba en la entrada de su casa, despidiéndose de sus seres queridos tras una reunión familiar.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes en Contigo en la Mañana, Héctor Torres, el sobrino de la adulta mayor que murió tras ser atropellada por un motochorro en Maipú, entregó nuevos detalles del hecho.

El hombre pidió ayuda para encontrar al responsable, por lo que revelaron ciertas características del delincuente, solicitando que si alguien lo reconoce, le entregue información a las autoridades correspondientes para dar con su paradero.

¿Qué se sabe sobre el fatal atropello?

"Fue cosa de segundos que tú te das vuelta, vas a ver a tu tía y no la ves y empiezas a ver qué pasó, no entiendes realmente qué pasó y de repente escucho un grito y empiezo a mirar y veo a mi tía que estaba en el suelo como a 5 metros, entre 5 y 4 metros alejada de nosotros", detalló Torres.

En esa misma línea, agregó: "Veo un tipo en la moto que está parado al lado de ella y huye el tipo en la dirección que venía por la vereda (...)  Yo no sabía qué es lo que pasaba, me costó unos segundos reaccionar y entender qué es lo que estaba pasando".

Las hijas de Torres estaban visitando a la víctima en su casa y pasaron toda la tarde juntas. Se estaban despidiendo cuando ocurrió el fatal atropello, justo en la entrada de su domicilio.

Una de las hijas de Torres intentó perseguir la motocicleta, sin buenos resultados: "El golpe lo paró a él porque chocó con mi tía, pero en ningún momento se cayó nada; no sé cómo no le pasó nada a este tipo, no entiendo".

¿Qué es lo que se sabe sobre el delincuente?

Javiera, hija de Héctor, declaró: "El tipo iba vestido de negro, tenía una mochila negra. Supimos que la moto era roja y, al parecer, era marca Honda".

Esta información se obtuvo debido a que el delincuente había cometido el robo de un teléfono minutos antes y esta persona entregó esa información a Carabineros.

Además, Javiera precisó que el hombre utilizaba un casco de color negro con franjas blancas. "Había un auto que le dijo: 'Sígalo, por favor, que atropelló a mi tía' y la persona le hace así como: '¿Qué puedo hacer yo?'".

Finalmente, la familia de la adulta mayor que murió, hizo un llamado a cualquier persona que haya visto lo que ocurrió o a vecinos que se encuentren en el sector de Avenida El Rosal con calle Teatro Municipal, para entregar cualquier dato que permita dar con el paradero del responsable.

Revive el momento:

