La principal tesis que se maneja en desaparición de joven pareja que viajó hasta Salar de Pedernales - Chilevisión

Los jóvenes, oriundos de Antofagasta, viajaron hasta la región de Atacama para conocer el Salar de Pedernales, donde el sábado perdieron contacto con sus familiares.

Una pareja, integrada por Valentina Lorca (25) y Kevin Gebert (27), se encuentran desaparecidos desde el sábado, cuando perdieron contacto con sus familiares.

El medio Timeline informó que la pareja tomó un vehículo todoterreno, donde la principal tesis que se maneja es que el móvil pudo sufrir un desperfecto mecánico o quedar inmovilizado en alguna ruta lateral, donde no existe señal y por ende comunicación telefónica.

Como el vehículo en el que viajaban es grande, una Toyota, modelo Land Cruiser (1999), Carabineros cree que ellos podrían estar esperando en el auto que los rescaten.

Familiares perdieron contacto con pareja el sábado a las 16:00 horas

Rolando Lorca, padre de la joven, contó que la pareja salió la noche del jueves hacia Chañaral con la intención de conocer los parques nacionales en Atacama.

Mantuvieron el contacto con sus familias hasta este sábado a las 16 horas, cuando supieron a través de aplicaciones de mensajería que habían llegado a El Salvador. Lo último que se enteraron es que salieron hacia el Salar de Pedernales, desde donde mandaron un mensaje diciendo que subirían a la Laguna del Bayo y a unas termas.

La familia interpuso una denuncia por presunta desgracia el lunes en la mañana, donde equipos de Carabineros realizan diligencias en la búsqueda. Incluso, se dispuso que funcionarios del Gope pasaran la noche en el área para que la búsqueda continuara.