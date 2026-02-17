Detienen a persona vinculada a encerrona a Macarena Tondreau: Será formalizado - Chilevisión

El sujeto fue detenido el lunes y su formalización será esta tarde, instancia donde podrían conocerse más detalles del asalto a la comunicadora y actriz.

Durante la presente jornada se dio a conocer la detención de una persona presuntamente vinculada a la encerrona de la que fue víctima la comunicadora Macarena Tondreau.

De manera preliminar, se informó que la persona arrestada es de sexo masculino, siendo ese el único antecedente conocido.

En los próximos minutos, el individuo pasará a control de detención, por lo que se espera que durante las próximas horas sea formalizado. En la instancia podrían conocerse más detalles del robo.

Detalles de la encerrona a Macarena Tondreau

La detención del sujeto estaría relacionada con la encerrona que sufrió Tondreau y su hija de 11 años en la comuna de Vitacura, en el sector nororiente de la capital.

Recordemos que durante la madrugada del lunes la mujer fue abordada por cuatro antisociales, quienes la intimidaron con armas de fuego y martillos para quitarle su automóvil.

En medio del robo, una de las mascotas de la actriz fue atropellada y murió en el lugar.

Con el pasar de las horas, las autoridades hallaron el vehículo marca BMW abandonado en Conchalí.