Hallan con vida a pareja que estaba extraviada en Salar de Pedernales - Chilevisión

17/02/2026 13:01

Hallan con vida a pareja que estaba extraviada en Salar de Pedernales

La información fue confirmada por Carabineros, que entregó los primeros antecedentes.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Carabineros confirmó el hallazgo de la pareja que estaba extraviada desde el 14 de febrero tras visitar el Salar de Pedernales, en la Región de Atacama.

De acuerdo al prefecto subrogante de Atacama, el teniente coronel Marcelo Ramírez, Valentina Lorca (25) y Kevin Gebert (27) fueron "avistados por el helicóptero institucional en el sector de Lagunas Bravas".

Según información preliminar, el vehículo todoterreno con el que la pareja se estaba desplazando habría sufrido un desperfecto. Dicha situación, sumada a la mala señal, provocó su extravío.

El uniformado explicó que el automóvil en el que se trasladaban quedó "enterrado" y que ambos "se encuentran caminando alrededor del lugar".

En esa línea, el carabinero indicó que no fue posible su rescate vía aérea por las condiciones meteorológicas y "performance de la aeronave", pero que sí se dio inicio a maniobras por tierra.

El mencionado operativo estará encabezado por personal del GOPE, apoyados por Socorro Andino, Bomberos y la minera Gold Fields. En total, se estima que el acceso de las autoridades al lugar podría prolongarse por cuatro horas.

