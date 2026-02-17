5 años sin Tomás: Cronología del caso que conmocionó al país y que sigue esperando justicia - Chilevisión

El niño de tres años fue visto por última vez el 17 de febrero de 2021, en el sector rural de Caripilún, dando inicio a una intensa búsqueda que tuvo en vilo al país. ¿Qué ha pasado desde entonces? Acá los detalles.

A cinco años de la desaparición de Tomás Bravo, el caso continúa siendo una de las investigaciones más impactantes y controversiales de la última década en Chile.

El 17 de febrero de 2021, el niño de tres años fue visto por última vez en el sector rural de Caripilún, en la comuna de Arauco, Región del Biobío, dando inicio a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo al país y movilizó a cientos de voluntarios y equipos especializados.

Desde entonces, la causa ha estado marcada por giros investigativos, cambios en la conducción del Ministerio Público, nuevas hipótesis y resoluciones judiciales que han reconfigurado el escenario.

El caso Tomás Bravo sigue generando debate público, cuestionamientos institucionales y un persistente clamor de justicia.

Cronología del caso Tomás Bravo

17 de febrero de 2021: Desaparición de Tomás Bravo

Tomás Bravo desapareció en el sector rural de Caripilún, en la comuna de Arauco, región del Biobío. Su madre, Estefanía Gutiérrez, denunció la desaparición luego de que el menor estuviera bajo el cuidado de su tío abuelo mientras realizaban labores en el campo.

18 de febrero de 2021: Comenzó la búsqueda

Se inicia un amplio operativo de búsqueda con participación de Carabineros, PDI, Bomberos y voluntarios. El tío abuelo, Jorge Escobar, entregó declaración sobre los últimos momentos en que vio al menor.

24 de febrero de 2021: Mamá de Tomás asegura que "esto pudo haber sido planeado"

En entrevista con Contigo en la Mañana de Chilevisión, Estefanía Gutiérrez afirmó que "a nosotros nos vigilaba alguien porque pasaban de repente vehículos mirando, mi hijito siempre estaba jugando ahí en el patio".

26 de febrero: Encuentran a Tomás Bravo y detienen al tío abuelo

Cerca de las 14:40 horas se confirmó que fue encontrado el cuerpo del niño de 3 años cerca de un predio a dos kilómetros de la zona cero. Inicialmente se había reportado como un hallazgo en un galpón, pero luego se precisó que fue en una zanja, cerca del río Raqui.

El fiscal de Arauco, José Ortiz, confirmó la detención de Jorge Escobar como principal sospechoso, bajo el delito de homicidio simple.

2 de marzo: Rechazo a prisión preventiva de tío abuelo

El tribunal rechazó la prisión preventiva para Jorge Escobar por falta de pruebas concluyentes en ese momento, lo que generó debate público respecto al manejo de la investigación.

23 de abril: SML entrega el cuerpo de Tomás

El Servicio Médico Legal entregó el cuerpo del menor a la familia. Una masiva caravana acompañó el funeral en señal de apoyo y exigiendo justicia.

16 de marzo de 2022: Confirman participación de terceros

La Fiscalía confirmó la posible participación de terceros en la muerte del niño, tras nuevos peritajes. Este anuncio marcó un giro en la investigación inicial que apuntaba exclusivamente al tío abuelo.

22 de noviembre de 2023: Cambio de fiscal a cargo del caso

Tras las críticas de la madre de Tomás, el Ministerio Público removió del caso a la fiscal Marcela Cartagena y designó en su reemplazo a Tatiana Esquivel, con el objetivo de asegurar una nueva conducción investigativa.

18 de junio de 2025: Nuevos imputados

La Fiscalía informó un nuevo giro en la causa: Otras dos personas son investigadas en el marco de la investigación por la muerte de Tomás Bravo.

Se trata de su abuela materna y un primo, cuyos nombres figuraron en una arista desformalizada y paralela a cargo de la Fiscalía Regional de Los Ríos.

2 de julio de 2025: Tribunal absolvió a Jorge Escobar

El tribunal absolvió al tío abuelo del menor, descartando su responsabilidad penal en la muerte del niño. Tras la resolución, Escobar cuestionó duramente el actuar del Ministerio Público: “Me quisieron transformar en otra persona, no pillaron cómo culparme. No encontraron pruebas (...) Me trataron de lo peor”.

¿En qué está el caso Tomás Bravo?

Aunque Escobar fue absuelto por abandono, el caso sigue abierto bajo la investigación de la Fiscalía de Los Ríos por los delitos de violación y homicidio.

Al cumplirse cinco años del suceso, la causa de muerte oficial se ha establecido como "asfixia mecánica por terceros en contexto de violación", pero no existen condenados hasta la fecha.