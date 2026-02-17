 Anuncian inminente corte de agua en Santiago: Revisa todas las comunas afectadas - Chilevisión
17/02/2026 13:07

Anuncian inminente corte de agua en Santiago: Revisa todas las comunas afectadas

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción, la cual afectará a tres comunas de Santiago, se deben a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a varias zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Santiago, Las Condes y La Florida. 

Anuncian corte de agua en la región Metropolitana para este martes 17

  • Santiago: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas. 

  • Las Condes: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

  • La Florida: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas. 

