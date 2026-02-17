Anuncian inminente corte de agua en Santiago: Revisa todas las comunas afectadas - Chilevisión

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción, la cual afectará a tres comunas de Santiago, se deben a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a varias zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Santiago, Las Condes y La Florida.

Santiago: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas.

Las Condes: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.