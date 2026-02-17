 “Tengo la mejor opinión”: J.A. Kast blinda a Jouannet tras críticas por vínculos con empresarios imputados - Chilevisión
17/02/2026

“Tengo la mejor opinión”: J.A. Kast blinda a Jouannet tras críticas por vínculos con empresarios imputados

Desde el sur de nuestro país, José Antonio Kast retomó su agenda y se refirió por primera vez a los cuestionamientos que ha recibido desde el oficialismo y la oposición el nombramiento de Andrés Jouannet como subsecretario de Seguridad.



Durante sus vacaciones en Puerto Varas, el presidente electo José Antonio Kast abordó por primera vez la polémica que ha generado el nombramiento de Andrés Jouannet (Amarrillos) como futuro subsecretario de Seguridad

El actual diputado ha recibido cuestionamientos por sus vínculos con empresarios imputados en el caso tragamonedas y en casas de apuesta online

Lo anterior generó que desde Johannes Kaiser hasta miembros del Partido de la Gente criticaran la decisión haciendo un llamado a echar pie atrás en su designación. 

Kast blinda a Jouannet: "Llama la atención que de un día para otro sea de atención mediática"

Tras retomar su agenda y sostener encuentros con algunos alcaldes de la Región de Los Lagos, José Antonio Kast aseguró tener "la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Jouannet". 

"Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación. Él ejerció un rol como diputado, delegado provincial y como intendente en gobiernos anteriores y lo hizo de manera destacada", agregó

Asimismo, señaló no tener "ningún cuestionamiento" y aseguró que los "antecedentes eran absolutamente conocidos y estuvieron a la vista antes de su nombramiento".

Por su parte, Andrés Jouannet evitó referirse a la polémica indicando que "el presidente habló". 

