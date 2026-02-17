“No la conozco”: Tanza Varela ningunea a Patricia Maldonado tras polémica con Inna Moll durante el Miss Universo - Chilevisión

En un podcast, Varela y Moll repasaron la polémica que marcó a la modelo mientras se preparaba para la final del certamen internacional. Revisa lo que dijeron acá.

Tanza Varela ninguneó a Patricia Maldonado en un podcast de la Revista Sarah, en conversación con la Miss Universo Chile, Inna Moll.

La actriz le preguntó a la modelo si había vivido muchas polémicas durante el certamen de belleza internacional, en el que quedó dentro del Top 12.

"Yo estaba como caballo de carrera. Creo que lo único de todo el proceso que realmente me pegó fue cuando Patricia habló", respondió Moll.

—Tanza: ¿Qué Patricia perdón?

—Inna: Patricia Maldonado.

—Tanza: ¿Quién es ella? No la conozco.

—Inna: Ay, yo tampoco.

—Tanza: No conocemos a Patricia Maldonado.

—Inna: Sigamos el tema, pero para mí eso fue heavy.

Junto a esto, Varela enfatizó en las "mujeres que atacan a otras mujeres". A lo que Moll respondió: "Uno puede tener una opinión. Pero siento que cuando pasa a ser un poco más agresivo y tratas de hundir a la persona...".

"Y no hablo solo de mí, está lleno de agresiones masivas hacia personas que tal vez no se lo merecen en ese nivel", agregó.

Polémica entre Inna Moll y Patricia Maldonado

En noviembre de 2025, durante la preparación para la final del Miss Universo, Patricia Maldonado criticó a Inna Moll. La modelo había grabado un trend de TikTok que causó revuelo.

La panelista de TV la tildó de "estúpida" y "pésimo ejemplo para nuestro país". Además, arremetió contra su madre, Ana María Bilbao, quien defendió a su hija de las ofensas.

"El acoso que recibí gracias a ella fue bastante triste y desalentador", comentó Moll en su regreso a Chile tras el certamen.