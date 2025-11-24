 “No se lo permito”: Mamá de Inna Moll arremetió contra Paty Maldonado tras insultar a su hija - Chilevisión
24/11/2025 13:43

“No se lo permito”: Mamá de Inna Moll arremetió contra Paty Maldonado tras insultar a su hija

Ana María Bilbao, madre de la modelo chilena, salió en defensa de su hija tras los ofensivos comentarios de la panelista de TV por su participación en Miss Universo 2025. "Demuestra una falta de respeto", apuntó.

Publicado por CHV Noticias

Ana María Bilbao, madre de Inna Moll, arremetió contra Patricia Maldonado después que calificara a su hija como "un pésimo ejemplo para nuestro país".

En un contacto con el programa Zona de Estrellas, Bilbao reaccionó a los dichos de la animadora: "Vi el video y su programa donde la descalificó y la trató de estúpida".

"Ese tipo de comentarios de una personalidad pública de la categoría que ella se cree o se supone que es, es lamentable y demuestra una falta de respeto y empatía", agregó Ana María.

Mamá de Inna Moll en picada contra Patricia Maldonado

La mamá de la representante chilena en Miss Universo 2025 reconoció que su hija "es una chica joven, se equivocó y pidió las disculpas del caso".

"En vez de haber apoyado a Ignacia, lo único que hizo fue descalificarla e insultarla públicamente. Ella (Maldonado) sabe que tiene audiencia y no puede hablar así de una chica como Ignacia, que lo ha dado todo", puntualizó.

Asimismo, sostuvo que Maldonado "se fue al chancho, no se lo permito y ojalá tenga la oportunidad de decírselo en su cara".

Consultada sobre la reacción de Inna por estos dichos, Ana María reconoció que "le dolió mucho; ella estaba en medio del concurso y le hizo pésimo".

"Cómo eres capaz de ofender a alguien de esa manera, con la experiencia, la edad que ella tiene y verdaderamente ensañada. No se lo merece bajo ningún punto de vista", agregó.

Los dichos de Patricia Maldonado contra Inna Moll

En dos oportunidades, la cantante criticó a la modelo por el polémico video en el que hizo alusión al consumo de drogas.

Durante el programa Tal Cual de TV+, Patricia afirmó que Moll "no debió participar, eso es una inmoralidad".

Además, tildó a la joven de "tonta", "estúpida" y un "pésimo ejemplo para nuestro país"

