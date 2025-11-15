 La insultó y descalificó: Paty Maldonado ataca a Inna Moll y exige su renuncia de Miss Universo - Chilevisión
15/11/2025 15:45

La insultó y descalificó: Paty Maldonado ataca a Inna Moll y exige su renuncia de Miss Universo

La panelista se mostró indignada con la actual Miss Chile luego de que se viralizara un polémico video de TikTok en el que simulaba consumir drogas.

Publicado por CHV Noticias

Patricia Maldonado se mostró enfurecida y lanzó un duro mensaje contra Inna Moll luego de que se viralizara un video de la actual Miss Chile simulando consumir drogas mientras realizaba un trend de TikTok. 

Pese a que la influencer de 28 años ofreció disculpas públicas y responsabilizó a su maquillador de lo ocurrido, la panelista de Tal Cual no ocultó su molestia y le exigió su renuncia como representante de Chile en el Miss Universo 2025 que se desarrolla en Tailandia.  

Una estúpida como esa no puede… que dé un paso al lado”, fueron parte de las palabras de Maldonado. 

Patricia Maldonado enfurecida con Inna Moll por trend de TikTok 

Durante una nueva edición de su programa Tal Cual, Maldonado acusó a la reina de belleza de ser un mal ejemplo "para los jóvenes de este país" y le exigió su renuncia al certamen internacional afirmando que "no nos representa". 

“Cuánto hemos luchado por la droga en este país. Todos los días se está hablando de que caen niños, adolescentes, familias que se destruyen, para que la tonta que está ahí, que quiere representar a Chile, haga esto como una joda", cuestionó Maldonado. 

“No puede. No nos representa. Que la saquen, la tienen que sacar", finalizó la panelista. 

