 “Esta vieja...”: Anita Alvarado despedazó a Paty Maldonado tras críticas a Inna Moll - Chilevisión
Minuto a minuto
Fiscalía pide 14 años de cárcel para Manuel Monsalve por violación y abuso sexual Pareja de Jara apunta a la clave del triunfo de Kast: “Costo de ser continuidad de un gobierno mal evaluado” Partido Nacional Libertario negó vínculo con influencer formalizado por explotación sexual infantil VIDEO | Justicia condena a vecina por ruidos molestos de su perro y la obliga a tomar medidas VIDEO | Violenta riña en Maipú: Conductor golpeó a otro por saltarse la fila para salir de un mall
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/12/2025 13:44

“Esta vieja...”: Anita Alvarado despedazó a Paty Maldonado tras críticas a Inna Moll

Alvarado repasó los dichos de Maldonado en contra de Inna Moll cuando la Miss Chile grabó un video con su maquillador simulando aspirar polvos compactos.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Anita Alvarado se fue con todo en contra de Patricia Maldonado, tras analizar los dichos de esta última en contra de la Miss Chile, Inna Moll hace unas semanas.

Esto, luego de la polémica de Inna Moll y su maquillador en Miss Universo 2025, donde grabó un video simulando aspirar polvos compactos: "Una estúpida como esa no puede… que dé un paso al lado (...) No nos representa. Que la saquen, la tienen que sacar", había dicho Maldonado.

¿Qué dijo Anita Alvarado?

“Yo honestamente creo que la niña se equivocó. Yo dije: '¡Qué tontera más grande’! Pero estoy con la mamá que defiende a su hija, porque las mamás defendemos a los hijos, aunque se equivoquen”, expresó Anita Alvarado en el podcast de Danilo 21, Juzgamos y Nos Funamos.

En esa misma línea, agrego: Pero esta vieja c… que tenía negocios, que tenía gente que les tapaba el negocio, que no venga con h… de que no era referente para Chile, porque Paty tampoco es referente para Chile”.

Acto seguido, Danilo 21 le preguntó a Anita si ella creía que Patricia Maldonado tenía un “problema” con la belleza y Alvarado arremetió con todo: “Pero si ella no sabe de belleza ¡Ella nunca ha visto belleza! ¿Tú crees que alguna vez se vio al espejo y dijo: ‘Soy bella’?”.

“¡Estás loco! ¡Con esa cabeza, ni c…!”, concluyó La Geisha chilena.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inminente alza del sueldo mínimo: Cuándo aumentará a $539.000 y a quiénes beneficiará en Chile

Lo último

Lo más visto

“Primera vez en siglos”: Marcela Vacarezza respondió odiosos comentarios tras foto con su hermana Adriana

La psicóloga y esposa de Rafael Vacarezza tuvo una íntima celebración de Navidad con su familia, donde también participó su hermana mayor. Esto provocó una serie de comentarios en Instagram que ella decidió enfrentar.

26/12/2025

“¿Por qué tan agresivo?”: El tenso cruce de Chino Ríos con Primer Plano al captarlo con nueva pareja

En un adelanto del capítulo de este domingo, el estelar de Chilevisión mostró el momento en que el extenista evitó responder las consultas del programa y lanzó el micrófono al suelo.

26/12/2025

Segundo detenido por asesinato del “Mono Vaster” queda en prisión preventiva

El OS9 de Carabineros arrestó a un hombre de 23 años por su presunta participación en el crimen ocurrido en 2024. El imputado fue formalizado por homicidio y porte ilegal de arma de fuego, quedando en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

25/12/2025

“Los que me conocen...”: El enigmático mensaje de Pangal Andrade en medio de denuncia de Conaf

El deportista extremo será formalizado en febrero de 2026 por un presunto uso ilegal de fuego en el Parque Nacional Hornopirén.

25/12/2025