“Esta vieja...”: Anita Alvarado despedazó a Paty Maldonado tras críticas a Inna Moll - Chilevisión

Alvarado repasó los dichos de Maldonado en contra de Inna Moll cuando la Miss Chile grabó un video con su maquillador simulando aspirar polvos compactos.

Este jueves, Anita Alvarado se fue con todo en contra de Patricia Maldonado, tras analizar los dichos de esta última en contra de la Miss Chile, Inna Moll hace unas semanas.

Esto, luego de la polémica de Inna Moll y su maquillador en Miss Universo 2025, donde grabó un video simulando aspirar polvos compactos: "Una estúpida como esa no puede… que dé un paso al lado (...) No nos representa. Que la saquen, la tienen que sacar", había dicho Maldonado.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué dijo Anita Alvarado?

“Yo honestamente creo que la niña se equivocó. Yo dije: '¡Qué tontera más grande’! Pero estoy con la mamá que defiende a su hija, porque las mamás defendemos a los hijos, aunque se equivoquen”, expresó Anita Alvarado en el podcast de Danilo 21, Juzgamos y Nos Funamos.

En esa misma línea, agrego: “Pero esta vieja c… que tenía negocios, que tenía gente que les tapaba el negocio, que no venga con h… de que no era referente para Chile, porque Paty tampoco es referente para Chile”.

Acto seguido, Danilo 21 le preguntó a Anita si ella creía que Patricia Maldonado tenía un “problema” con la belleza y Alvarado arremetió con todo: “Pero si ella no sabe de belleza ¡Ella nunca ha visto belleza! ¿Tú crees que alguna vez se vio al espejo y dijo: ‘Soy bella’?”.

“¡Estás loco! ¡Con esa cabeza, ni c…!”, concluyó La Geisha chilena.