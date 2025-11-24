“Muy feliz”: Anita Alvarado celebró a su hija con emotivo video tras importante logro - Chilevisión

"Se siente bien que otro hijo más haya salido de la media para entrar a la universidad", fue la descripción con la cual la ex Geisha Chilena acompañó el tierno registro cenando junto a una de sus hijas.

Anita Alvarado utilizó sus redes sociales para celebrar un nuevo logro de una de sus hijas.

La modelo publicó un video a través de Instagram dando a conocer que su hija egresó de cuarto medio y ahora entrará a estudiar a la universidad.

El registro fue acompañado por la descripción: "Se siente bien que otro hijo más haya salido de la media para entrar a la universidad... feliz".

"Estoy muy feliz"

En el video, la ex Geisha Chilena se mostró radiante: "Estoy muy feliz. Estamos comiendo algo exquisito", comentó mientras disfrutaban de la especial velada.

La joven, por su parte, respondió emocionada: "Sí, mami. Muchas gracias", en medio del íntimo ambiente que Anita quiso mostrar a sus seguidores.

En otro momento de la grabación, Alvarado giró la cámara hacia su hija, quien estaba acompañada de su pareja.

"Ella es mi bebé. ¿Qué te parece salir de cuarto medio?", le preguntó con evidente orgullo. La recién licenciada no dudó en responder: "Me parece fabuloso", revelando además que su próximo paso será estudiar Química y Farmacia.

Antes de cerrar el registro, Anita envió un afectuoso mensaje a su hija, destacando el apoyo de su pololo durante esta nueva etapa: "Que le vaya muy bien, está junto a su pololo", concluyó.

Mira el video a continuación: