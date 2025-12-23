 Vardoc reveló millonario monto que ganó tras colaborar con Anita Alvarado en plataforma - Chilevisión
23/12/2025 19:03

Vardoc reveló millonario monto que ganó tras colaborar con Anita Alvarado en plataforma

En septiembre de este año, el exyoutuber sorprendió al colaborar con Alvarado en una conocida plataforma para adultos. "Fue una experiencia bastante buena", recordó.

Publicado por CHV Noticias

El exyoutuber chileno Vardoc sorprendió al revelar el millonario monto que obtuvo por su colaboración con Anita Alvarado en una plataforma para adultos.

El hombre, que en marzo de este año dio un giro al abrir su propia cuenta en Arsmate, se ha consolidado en la industria de este tipo de contenidos.

En entrevista con FMDos, indicó que su encuentro con Anita "fue una experiencia bastante buena".

"De hecho, el primer mes yo dije que había llegado a los 2.400 suscriptores. Terminé llegando ese mes a los 3.400 suscriptores", señaló.

"O sea, me fue mejor que el primer mes, a 5 dólares cada uno, es una barbaridad", dijo el influencer, quien habría ganado alrededor de 15 millones de pesos por esta colaboración.

Vardoc recordó grabación con Anita Alvarado

En diálogo con el mismo medio, Vardoc reveló que la idea de grabar junto a Anita Alvarado surgió desde Arsmate

"Ellos de verdad han sido como una familia para mí. Yo no creo recordar otra empresa que haya sido así conmigo como a nivel de cercanía, como en ese nivel de querer apoyarme", afirmó.

El exyoutuber cuenta que se trató de la "primera grabación profesional en estudio", por lo que había muchas personas mirándolos. "Es muy diferente grabar en un estudio normal en tu casa, con tu novia", indicó.

"Estaba el manager de ella, estaba un fotógrafo que me conocía, que era de Arsmate; había mucha gente y en un estudio lleno de cosas y tú, como que tiene que funcionarte tu miembro viril masculino y a veces es como complicado", confesó..

"No sé, porque te entra la psíquica, ¿sabes? Porque las mujeres no tienen tanto drama con eso, porque se pueden lubricar y pueden actuar", explicó.

"Los hombres tienen como esta cuestión de que eh, 'No, con una pastilla estoy'. Es todo psicológico. Si tú no estás en el mood, tú no estás en la onda, no hay pastilla que te vaya a funcionar", aseguró.

Publicidad

