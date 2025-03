Popular youtuber Vardoc causa polémica al unirse a Arsmate: Xoda lo criticó en vivo - Chilevisión

El influencer y vlogero arribó a una plataforma de venta de contenido para adultos y su decisión no cayó bien entre sus pares, incluido uno de sus mejores amigos y colegas, quien lo criticó en un stream.

El popular youtuber chileno Vardoc sorprendió a sus seguidores y generó controversia en su círculo cercano tras incursionar en Arsmate, plataforma de venta de contenido para adultos.

Nicolás Liñán, nombre de pila del vlogero nacional, no hizo ningún anuncio para promocionar su arribo al sitio, pero las fotografías que compartió terminaron haciéndose virales en Instagram y Reddit.

VER MÁS SOBRE VIRAL

Tras la difusión de esos posteos, fue el turno para que su amigo y colega dentro y fuera de internet, Xoda, criticara su decisión, aunque dando a entender que es libre de hacer lo que quiera.

"A este loco lo voy a desahuciar, creo que ya no valora las cosas que le digo, no le importan mucho, mis consejos muchas veces se los pasa por la r..., que son, siento yo, por su bien", dijo en un stream.

Luego, continuó cuestionándolo y aseguró que "ya cayó en un limbo que no quiero imaginarme dónde puede terminar (...) el loco tiene que aprender, no aprende de sus errores... ¿Qué más? ¿Qué más hago yo? Que haga lo que quiera".

Llegado a ese punto, Xoda confesó que Vardoc no comentó su llegada a la plataforma con su grupo de amigos y que eso contribuyó a una especie de distanciamiento en la relación con él.

En ese sentido, añadió que "no nos dijo, yo creo, porque sabía la respuesta que le íbamos a dar. Yo ya pensé seriamente en soltarle el brazo (...) Siento que transgredió un poco ahí la confianza... de ahí para adelante es una línea sin retorno".

"Le digo, 'bueno, ¿hasta qué punto sirve regalar o vender tu imagen y al final terminar siendo Junior Playboy?' ¿Querí' llegar a esa hu...? Mucho no le falta (...) Seguirá siendo mi amigo, pero yo entiendo que no le gusta o no concibe mucho los consejos que le doy", cerró.