Cathy Barriga rechaza acuerdo con Fiscalía y confirma que irá a juicio: “Se puede demostrar mi inocencia” - Chilevisión

La exedil de Maipú, acusada por cuatro delitos, desestimó la propuesta del Ministerio Público indicando que eso implicaría asumir la autoría de algunos de los ilícitos que se le imputan.

A través de redes sociales, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga difundió un video en el que comunicó su decisión de rechazar un acuerdo propuesto por Fiscalía, confirmando que su caso llegará a la justicia.

La otrora edil —imputada por delitos de fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, entre otros— aseguró haber desestimado una propuesta del Ministerio Público, remarcando su inocencia e indicando que, de haberla aceptado, debía admitir algunos de los supuestos ilícitos.

"Yo he sido súper respetuosa de este proceso legal durante años, no me he referido públicamente, he guardado silencio y que las cosas tengan que realizarse donde se deben hacer", comenzó.

Luego, expresó: "Quiero comentarles que a mí la Fiscalía me propuso llegar a un acuerdo para no ir a juicio. Ese acuerdo consistía en reconocer algunos de los hechos que me están imputando. Rechacé porque soy completamente inocente".

En consecuencia, Barriga ahora deberá enfrentar un juicio por el que Fiscalía solicita más de 23 años de cárcel, algo que la propia exautoridad comunal reconoció.

"La única forma de demostrar la inocencia de alguien a quien se está acusando es un juicio", puntualizó.

Finalmente, Barriga se despidió con un mensaje de fin de año a sus seguidores: "A horas de despedir este año, un año intenso, dentro de todo, quiero agradecer a todas las personas que han formado parte (...) Las cosas siempre pasan y tienen que pasar".

Mira acá el video: