 “Hay cosas de criterios”: Cathy Barriga lanzó descargo tras conflicto con regalo de galletas en las Elecciones 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
EN VIVO | Sigue la cobertura de las Elecciones 2025 por CHV Noticias Elecciones 2025 | Jeannette Jara y José Antonio Kast pasarán a segunda vuelta: Estos son sus porcentajes Elecciones 2025: ¿Cuál es la multa por no haber votado este domingo? 🔴 CUARTO BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial con el 27% de las mesas VIDEO | Familia sufrió el robo de su auto tras regresar de votar en Maipú
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
16/11/2025 16:05

“Hay cosas de criterios”: Cathy Barriga lanzó descargo tras conflicto con regalo de galletas en las Elecciones 2025

La exalcaldesa apareció en su local de votación con regalos para los vocales de mesa y terminó protagonizando un tenso momento con el encargado del recinto, quien le llamó la atención por su actuar.

Publicado por CHV Noticias

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se refirió al episodio que protagonizó durante las Elecciones 2025, cuando quiso regalar galletas a los vocales de mesa

La esposa de Joaquín Lavín León desató un momento de tensión en su llegada al local de votación en el Complejo Educacional Alberto Widmer y se enfrentó con el delegado del recinto. 

El conflicto surgió momentos antes de emitir su voto, cuando la exedil se acercó a su mesa y ofreció galletas a los vocales de mesa

Sin embargo, su gesto le valió un llamado de atención de parte del delegado del local, quien advirtió a los que “no las pueden recibir porque te puedo acusar de cohecho”.

El descargo de Cathy Barriga

Tras lo ocurrido, Cathy Barriga utilizó sus redes sociales para realizar un descargo por lo ocurrido durante las Elecciones 2025 y aseguró que hubo un problemas de criterio.

“Llevaba las galletitas porque todos los años que voto yo siempre llevo o un chocolate o unas galletas porque son jornadas muy largas las de los vocales de mesa”, explicó a través de sus historias de Instagram. 

En ese sentido, la exalcaldesa señaló sentirse triste por lo ocurrido y apuntó a que “no fue posible esta vez. Hay cosas de criterios también”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

🔴 CUARTO BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial con el 27% de las mesas

Lo último

Lo más visto

🔴 CUARTO BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial con el 27% de las mesas

A las 18:00 horas comenzó el conteo de votos en todo el país. Revisa acá las últimas actualizaciones del Servel hasta el momento.

16/11/2025

🔴 EN VIVO | Sigue acá el conteo de votos en estas Elecciones 2025

A las 18:00 inicia el conteo de votos de las mesas receptoras de sufragios en todo el país, en estas Elecciones 2025. Sigue aquí el proceso en vivo.

16/11/2025

“Un pequeño milagro”: Ex de Steffi Méndez anunció que será padre y la influencer respondió

Leo Méndez Jr, hermano de Steffi también reaccionó en duros términos al anuncio.

16/11/2025

Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025

Se conocen los primeros resultados del voto chileno en el exterior, donde los países ubicados en Oceanía son tradicionalmente los primeros en cerrar sus mesas.

16/11/2025
Publicidad