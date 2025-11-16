“Hay cosas de criterios”: Cathy Barriga lanzó descargo tras conflicto con regalo de galletas en las Elecciones 2025 - Chilevisión

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se refirió al episodio que protagonizó durante las Elecciones 2025, cuando quiso regalar galletas a los vocales de mesa.

La esposa de Joaquín Lavín León desató un momento de tensión en su llegada al local de votación en el Complejo Educacional Alberto Widmer y se enfrentó con el delegado del recinto.

El conflicto surgió momentos antes de emitir su voto, cuando la exedil se acercó a su mesa y ofreció galletas a los vocales de mesa.

Sin embargo, su gesto le valió un llamado de atención de parte del delegado del local, quien advirtió a los que “no las pueden recibir porque te puedo acusar de cohecho”.

El descargo de Cathy Barriga

Tras lo ocurrido, Cathy Barriga utilizó sus redes sociales para realizar un descargo por lo ocurrido durante las Elecciones 2025 y aseguró que hubo un problemas de criterio.

“Llevaba las galletitas porque todos los años que voto yo siempre llevo o un chocolate o unas galletas porque son jornadas muy largas las de los vocales de mesa”, explicó a través de sus historias de Instagram.

En ese sentido, la exalcaldesa señaló sentirse triste por lo ocurrido y apuntó a que “no fue posible esta vez. Hay cosas de criterios también”.