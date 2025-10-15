 Cathy Barriga debió pedir disculpas a Ale Valle tras revés judicial por antiguos dichos - Chilevisión

15/10/2025 13:03

Cathy Barriga debió pedir disculpas a Ale Valle tras revés judicial por antiguos dichos

La exalcaldesa de Maipú nuevamente enfrentó a la justicia, esta vez por la querella por injurias presentada por la periodista. "Se cierra un capítulo delirante de mi vida", afirmó la denunciante.

Publicado por CHV Noticias

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, sufrió un revés en su batalla judicial con la periodista Alejandra Valle, a quien le debió pedir disculpas públicas en tribunales.

La decisión del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se contextualiza en la querella por injurias interpuesta por Valle en noviembre de 2024.

En esa oportunidad, Barriga aseguró que la comunicadora habría llamado al centro Neurodesarrollo, en la comuna de El Quisco, presuntamente para preguntar sobre el diagnóstico de su hijo, algo que está prohibido por ley.

A casi un año de estas declaraciones, el tribunal obligó a la exjefa comunal a ofrecer disculpas públicas.

El descargo de Ale Valle tras ganar juicio a Cathy Barriga

A través de Instagram, Ale Valle, actual concejala de Ñuñoa, celebró la decisión de la justicia, pero también manifestó su molestia por el contexto en que se desarrolló la audiencia.

"Hoy tuve que aterrizar con todo en la realidad. Dejar las penas atrás y ponerme una coraza", contextualizó la querellante, quien recientemente informó la muerte de su padre.

"Es triste constatar que los tribunales no son equitativos: A ella le permitieron comparecer por Zoom, al igual que a su abogado, mientras yo tuve que enterrar a mi papá y viajar para estar", agregpi.

Además, la periodista acusó que tampoco permitieron el ingreso de la prensa a la sala.

"Con esto se cierra un capítulo delirante de mi vida y Cathy Barriga tuvo que reconocer que sus dichos fueron completamente falsos. ¡Caso cerrado!", concluyó.

