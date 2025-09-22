 “El peor día de mi vida”: Cathy Barriga recordó el momento en que fue enviada a la cárcel - Chilevisión
Minuto a minuto
Insólito caso: La razón por la que hay 30 piernas humanas retenidas en el Aeropuerto de Santiago AHORA | Reportan corte de luz en Santiago Centro y San Joaquín “Dónde estás, hijo mío”: Intensa búsqueda de joven futbolista desaparecido en Río Bueno Lo que se sabe del falso allanamiento en Puente Alto: Balacera en casa dejó 2 muertos Desbaratan bandas que robaban celulares en la Pampilla: Hasta una diputada fue una de sus víctimas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/09/2025 09:16

“El peor día de mi vida”: Cathy Barriga recordó el momento en que fue enviada a la cárcel

La exalcaldesa de Maipú detalló cómo vivió los instantes posteriores a conocer la decisión del 9no Juzgado de Garantía de Santiago de dejarla en prisión preventiva.

Publicado por CHV Noticias

Cathy Barriga rompió el silencio sobre el proceso judicial que atraviesa a raíz de su gestión en el municipio de Maipú y que hoy la tiene bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

La exjefa comunal imputada por delistos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público conversó con Primer Plano y recordó cómo vivió el momento en que fue dejada en prisión preventiva, el que calificó como “el peor día de mi vida”.

Según aseguró la ex participante de Mekano, la decisión del 9no Juzgado de Garantía de Santiago de enviarla a la cárcel el pasado 12 de noviembre de 2024, fue un momento que “nunca lo voy a olvidar”.

El peor día de Cathy Barriga

“Uno puede vivir distintos momentos difíciles en la vida, pero cuando hay algo que te causa ese dolor intencionalmente, es distinto a que se te enferme un hijo gravemente”, contó Cathy Barriga en entrevista con Julio César Rodríguez.

En esa línea, detalló que “recuerdo esa sensación de shock de haberla vivido con mi hijo Joaquín, cuando él tenía 3 años y estuvo en la UCI entre la vida y la muerte, en donde ves todo negro, te paralizas”.

Sin embargo, la otrora alcaldesa sostuvo que “es distinto cuando tú eres completamente inocente y llegas a una situación así”.

Sobre ese mismo momento, reveló las palabras que le dijo a su esposo, Joaquín Lavín León, tras conocer la decisión del tribunal: “Yo no sentí las esposas, porque yo le hablaba (a Joaquín), nunca sentí la postura de las esposas, no fui consciente de ese momento, y le digo ‘¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Es una pesadilla’. Y le nombro a los niños”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cuándo es el próximo feriado? Todos los fin de semana largo que quedan para este 2025

Lo último

Lo más visto

“Encerrada en su casa”: Cathy Barriga reaccionó a las “burlas” de Carla Jara y Karen Paola

Durante la entrevista exclusiva en Primer Plano, la exalcaldesa de Maipú respondió a los comentarios de sus excompañeras de Mekano mientras enfrentaba el arresto domiciliario.

22/09/2025

Conmoción en Puente Alto: Banda disfrazada de Carabineros irrumpió en casa y mató a un joven

También se reportó un segundo fallecido tras un intercambio de disparos que se produjo al interior del domicilio. Otras dos mujeres sufrieron graves lesiones por impactos de bala.

22/09/2025

“Dónde estás, hijo mío”: Intensa búsqueda de joven futbolista desaparecido en Río Bueno

El joven de 20 años, jugador del Comodoro Fútbol Club de la provincia argentina de Chubut, se bañaba con amigos en el río cuando se lo llevó la corriente. Esto es lo que se sabe del caso.

22/09/2025

Karen Paola respondió a las críticas por “burlas” a Cathy Barriga: “Me avergüenza profundamente”

La cantante reaccionó a la ola de comentarios tras ser reflotados sus antiguos dichos sobre la exalcaldesa de Maipú, donde se refería entre risas al proceso judicial que sigue en curso.

22/09/2025