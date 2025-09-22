“El peor día de mi vida”: Cathy Barriga recordó el momento en que fue enviada a la cárcel - Chilevisión

La exalcaldesa de Maipú detalló cómo vivió los instantes posteriores a conocer la decisión del 9no Juzgado de Garantía de Santiago de dejarla en prisión preventiva.

Cathy Barriga rompió el silencio sobre el proceso judicial que atraviesa a raíz de su gestión en el municipio de Maipú y que hoy la tiene bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

La exjefa comunal imputada por delistos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público conversó con Primer Plano y recordó cómo vivió el momento en que fue dejada en prisión preventiva, el que calificó como “el peor día de mi vida”.

Según aseguró la ex participante de Mekano, la decisión del 9no Juzgado de Garantía de Santiago de enviarla a la cárcel el pasado 12 de noviembre de 2024, fue un momento que “nunca lo voy a olvidar”.

El peor día de Cathy Barriga

“Uno puede vivir distintos momentos difíciles en la vida, pero cuando hay algo que te causa ese dolor intencionalmente, es distinto a que se te enferme un hijo gravemente”, contó Cathy Barriga en entrevista con Julio César Rodríguez.

En esa línea, detalló que “recuerdo esa sensación de shock de haberla vivido con mi hijo Joaquín, cuando él tenía 3 años y estuvo en la UCI entre la vida y la muerte, en donde ves todo negro, te paralizas”.

Sin embargo, la otrora alcaldesa sostuvo que “es distinto cuando tú eres completamente inocente y llegas a una situación así”.

Sobre ese mismo momento, reveló las palabras que le dijo a su esposo, Joaquín Lavín León, tras conocer la decisión del tribunal: “Yo no sentí las esposas, porque yo le hablaba (a Joaquín), nunca sentí la postura de las esposas, no fui consciente de ese momento, y le digo ‘¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Es una pesadilla’. Y le nombro a los niños”.