“Encerrada en su casa”: Cathy Barriga reaccionó a las “burlas” de Carla Jara y Karen Paola - Chilevisión

22/09/2025 08:10

“Encerrada en su casa”: Cathy Barriga reaccionó a las “burlas” de Carla Jara y Karen Paola

Durante la entrevista exclusiva en Primer Plano, la exalcaldesa de Maipú respondió a los comentarios de sus excompañeras de Mekano mientras enfrentaba el arresto domiciliario.

Publicado por CHV Noticias

Cathy Barriga rompió el silencio este domingo en una entrevista exclusiva con Primer Plano, donde abordó diversos temas sobre su actual proceso judicial.

En medio de la conversación con Julio César Rodríguez, la exalcaldesa de Maipú fue consultada sobre las burlas de sus excompañeras de Mekano, Carla Jara y Karen Paola, en el podcast Entre Amigas y Copas.

En el capítulo emitido el 2 de julio de 2024, Carla y Karen respondieron a la pregunta "¿Quién era la más simpática y pesada de Mekano?", a lo que ambas coincidieron en Barriga.

La respuesta de Cathy Barriga a Carla Jara y Karen Paola

"Yo creo que no amerita muchos comentarios. Ambas están pasando por procesos importantes en sus vidas, yo empatizo cuando las personas viven momentos difíciles", partió diciendo Cathy.

Luego, la exalcaldesa sostuvo que "está de más el comentario, porque yo creo que cualquier persona que está viendo esa imagen le chocó de alguna manera".

"Nadie puede a otra persona que la está pasando mal y es mamá, al igual que ellas, reírse, jactarse o burlarse", agregó.

"Absolutamente nadie está libre de vivirlo (...) Tiene que ver con la empatía, con el tema de la sororidad también", sostuvo.

Pese a lo anterior, Barriga decidió enviarle un mensaje positivo a sus excompañeras televisivas. "Me he informado que ambas han vivido situaciones difíciles, son mamás y eso; les deseo lo mejor, de verdad y de corazón", señaló.

Además, descartó una supuesta rivalidad con ambas en los tiempos de Mekano. "No recuerdo haber tenido un altercado mayor", declaró en Primer Plano.

Los dichos de Carla Jara y Karen Paola

"La pesada ya la sabemos… está en su casa, encerrada, sin poder salir ¡Qué pena por usted!", declaró Jara, haciendo alusión al primer proceso de arresto domiciliario que enfrentaba la exjefa comunal.

Por su parte, la cantante mandó "saludos a Maipú" y Jara agregó "¿pelémosla?, ¿hagámosla mier...? No, no vale la pena. No gastemos tiempo en eso".

Mira el momento acá:

