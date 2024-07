Carla Jara y Karen Paola se rieron a carcajadas de Cathy Barriga: “Qué pena” - Chilevisión

La ex alcaldesa de Maipú se encuentra con arresto domiciliario, algo que ambas ex Mekano usaron durante algunos minutos para lanzar ácidas bromas.

Un divertido momento protagonizaron Carla Jara y Karen Paola luego de recordar algunos momentos ocurridos en el programa juvenil Mekano.

Cabe destacar que ambas fueron compañeras en el espacio de baile, donde mantenían una cercana relación. Aunque esto no era así con todos.

De hecho, hicieron una dinámica para nombrar a quiénes les caía mejor y peor, donde surgió el reconocido nombre de Cathy Barriga.

"¡Qué pena por usted!"

"¿Quién era la más simpática y pesada de Mekano?", partió consultando Carla Jara a su invitada Karen Paola en el podcast Entre Amigas y Copas.

Y en ese contexto, la actriz respondió sin miedo: "La pesada ya la sabemos… está en su casa, encerrada, sin poder salir ¡Qué pena por usted!", haciendo referencia a la ex alcaldesa de Maipú.

"Mándale saludos, porque te está viendo. Tiene mucho tiempo libre", sumó Jara a tono de broma, a lo que se sumó Karen.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Saludos a Maipú", indicó entre carcajadas la cantante antes de sincerar que no tuvieron una buena relación: "Bueno, ella no fue muy amorosa conmigo, la verdad…", aseguró.

"¿Pelémosla?, ¿hagámosla mier..? No, no vale la pena. No gastemos tiempo en eso", siguió Carla para luego pasar a otro tema.