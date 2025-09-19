“Arriésguense”: Karen Paola sorprendió con radical cambio de look - Chilevisión

La cantante compartió en redes sociales su visita a la peluquería Astroestrella, donde se animó a un cambio de look que incluyó un nuevo color y un corte con marcada chasquilla.

Mostró todo el proceso en sus historias y luego presumió el resultado final con entusiasmo.

"Creo que a mí me viene todo"

“Y este es el resultado final. Quiero decir que la chasquilla es una decisión muy personal, pero creo que a mí me viene todo", comenzó señalando la ex Mekano.

En esa línea, agregó: "Tengo un problema. Yo creo que todos los lentes me quedan bien, que todos los cortes me quedan bien, que todos los colores me quedan bien, porque tengo mucho amor propio”.

“Chiquillas, arriésguense. A mí me encanta este color, que es chocolate”, continuó.

La intérprete finalizó indicando: “Chaooooo. Y debo decir que estoy sin maquillaje y eso es algo que me gusta. Cuando uno está sin maquillaje y le gusta el color, es que se hizo bien. Así dice Raúl (su estilista)”.