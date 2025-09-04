 La razón por la que Karen Paola debió ser hospitalizada nuevamente: “Hubo una internación grande” - Chilevisión
04/09/2025 19:28

La razón por la que Karen Paola debió ser hospitalizada nuevamente: “Hubo una internación grande”

La cantante preocupó a sus seguidores este jueves, tras mostrarse al interior de una clínica. A través de Instagram, reveló por qué fue internada.

Publicado por CHV Noticias

Karen Paola salió al paso de la preocupación que se generó en redes sociales tras informar que fue internada nuevamente.

Durante la mañana de este jueves, la ex chica Mekano compartió una imagen en la que aparece posando con una bata de hospital. “Here we go again (Aquí vamos de nuevo)”, escribió en una historia de Instagram.

Más tarde, explicó que su ingreso a un centro de salud se debió a que está "con una operación en el bracito".

"Eso significa que en este minuto mi brazo está del porte de la pata de un elefante. Sí, está muy hinchado y hay un poquito de dolor", detalló.

Karen Paola explicó nueva internación

La cantante aseguró que tiene "una intolerancia al dolor brígida", por lo que sólo "siento dolor en un punto en que puede ser grave una situación".

"En este caso, estoy con harto analgésico", afirmó Karen, quien además señaló que "es una operación donde hubo una internación grande, porque me tuvieron que poner una prótesis".

"Entonces, tengo que cuidarme el brazo porque es en este minuto donde se está curando. Tengo que moverlo muy poquito y ser muy cuidadosa, sobre todo las primeras dos semanas antes de que tenga mi control postoperatorio", añadió.

Finalmente, la artista afirmó que se encuentra bien de ánimo y por ahora debe guardar reposo.

