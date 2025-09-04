Karen Paola fue internada nuevamente: Alertó con foto desde la clínica - Chilevisión

La cantante compartió detalles a través de sus redes sociales, donde se mostró junto a familiares desde un recinto médico.

Karen Paola despertó la preocupación de sus seguidores de redes sociales luego de revelar que se encuentra nuevamente internada.

La cantante compartió una imagen a través de sus historias de Instagram posando con una bata de hospital.

“Here we go again”, escribió en la postal, que en español se traduce como “aquí vamos de nuevo”.

Karen Paola internada nuevamente

Horas después subió una nueva actualización, esta vez en video, donde agradeció a sus seres queridos que la acompañaron en una cirugía a la que se sometió.

“Hay dos tipos de acompañantes para una persona que está siendo operada. Una es la Cami, atenta, servicial, una persona dispuesta a ayudar al enfermo. Y la otra es mi madre, una persona que se acomoda. Mi mami, es un personaje y la amo”, declaró.

Cabe recordar hace poco Karen Paola estuvo cerca de un mes internada en un recinto médico a raíz de problemas de salud mental.

La exMekano atravesó por un complejo momento personal ñuego de su quiebre matrimonial con Juan Pedro Verdier.

A eso también se le sumó que estuvo envuelta en una acusación de su exmánager de una deuda de más de $7 millones y una querella del cirujano Pedro Vidal por supuestas injurias en redes sociales.