 Karen Paola fue internada nuevamente: Alertó con foto desde la clínica - Chilevisión
Minuto a minuto
Le ocultaban información y lo obligaban a pagar: Los nuevos antecedentes del caso de joven torturado en Hospital de Osorno VIDEO | Madre e hijo cayeron a roqueríos y fueron rescatados con vida en Reñaca Se fue del país con su hermano mellizo: La drástica decisión del trabajador torturado en hospital de Osorno Desde Gobierno a candidatos presidenciales: Las reacciones que dejó reportaje de CHV Noticias por "hate" político Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/09/2025 11:52

Karen Paola fue internada nuevamente: Alertó con foto desde la clínica

La cantante compartió detalles a través de sus redes sociales, donde se mostró junto a familiares desde un recinto médico.

Publicado por CHV Noticias

Karen Paola despertó la preocupación de sus seguidores de redes sociales luego de revelar que se encuentra nuevamente internada. 

La cantante compartió una imagen a través de sus historias de Instagram posando con una bata de hospital.

“Here we go again”, escribió en la postal, que en español se traduce como “aquí vamos de nuevo”.

Karen Paola internada nuevamente

Horas después subió una nueva actualización, esta vez en video, donde agradeció a sus seres queridos que la acompañaron en una cirugía a la que se sometió. 

Hay dos tipos de acompañantes para una persona que está siendo operada. Una es la Cami, atenta, servicial, una persona dispuesta a ayudar al enfermo. Y la otra es mi madre, una persona que se acomoda. Mi mami, es un personaje y la amo”, declaró. 

Cabe recordar hace poco Karen Paola estuvo cerca de un mes internada en un recinto médico a raíz de problemas de salud mental. 

La exMekano atravesó por un complejo momento personal ñuego de su quiebre matrimonial con Juan Pedro Verdier.

A eso también se le sumó que estuvo envuelta en una acusación de su exmánager de una deuda de más de $7 millones y una querella del cirujano Pedro Vidal por supuestas injurias en redes sociales.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias

Canal 13 emitió un comunicado donde se anuncia la salida del director de la señal tras el reportaje emitido por Chilevisión Noticias sobre grupos de interés para influir en procesos electorales.

04/09/2025

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

03/09/2025

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Según detalló el Ministerio Público, la tragedia se habría desatado a raíz de una discusión del padre con la madre del niño. Tras el ataque, el menor se mantiene internado y con riesgo vital.

03/09/2025