"Aires de diva": Exmánager de Karen Paola acusa tratos vejatorios tras regreso de la artista a la TV y música

Este domingo, en un nuevo episodio de Primer Plano, estuvo en el estudio Cristián Ripoll, exmánager de Karen Paola y quien acusa a la artista de deberle más de 8 millones de pesos.

Además, acusó malos tratos de la exMekano, donde habría cambiado y adoptando un comportamiento de "diva" tras su regreso a la TV en la Teletón de 2023 en la Quinta Vergara en Viña del Mar.

"Yo sabía como productor que ella estaba fuera del medio y tenía la intención de hacerla regresar a la música", partió declarando Ripoll en el espacio de Chilevisión.

"Ella era una persona muy introvertida en ese momento, estaba muy tímida con el equipo, pero luego se empezó a soltar y hasta nos hicimos muy 'amigos', donde tras una reunión me pide ser su mánager", agregó.

Por último sobre ese tema, señaló que el cambio de la cantante se dio tras su presentación en la Teletón de 2023 en la Quinta Vergara: "Karen cambia mucho en Viña del Mar (Teletón). A mí me trató de imbécil, yo le dije: 'Para Karen, a mí no me tratas así'. Ahí empezó a tener un trato vejatorio después de Viña del Mar".

