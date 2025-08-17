“Antes de opinar de mi vida...”: Karen Paola contestó a ola de críticas recibidas en redes - Chilevisión

La cantante se vio expuesta luego de que se hiciera público que retomó su relación con Juan Pedro Verdier y además reflexionó en torno al desarrollo personal y la salud mental.

Karen Paola causó polémica en redes sociales tras publicar una serie de mensajes respondiendo a las críticas que recibe por parte de algunos internautas.

La cantante publicó una fotografía donde se le ve evidentemente emocionada y escribió: "Ya nada me sorprende", mientras que horas más tarde arremetió con todo y reflexionó en torno a la salud mental y el desarrollo personal.

¿Qué dijo Karen Paola?

"Antes de opinar de mi vida y de qué debo o no hacer con ella, es importante que se ocupen de vivir la de ustedes. Juzgar vidas ajenas que no han vivido, por más expuestas que estas hayan sido, no las conocen en un 100% y no les da el derecho de lapidar con comentarios tan tajantes como si hubiesen pasado por esas vidas en primera persona", escribió Karen.

En esa misma línea, agregó: "A todos aquellos que lo hacen, quizás sin siquiera darse cuenta, les digo que no es normal y es bueno hacer el cambio de chip. Todos hemos caído en eso alguna vez, lo importante es recapacitar y reconocer el error para después no volver a cometerlo".

Sus problemas con Cristián Ripoll, la internación en un centro de salud mental y su reciente reconciliación con Juan Pedro Verdier provocaron una serie de comentarios que Karen no dejó pasar.

En ese sentido, reflexionó respecto de las críticas recibidas y escribió un texto donde habla sobre cómo las personas que están "rotas" no toman buenas decisiones porque no se han descubierto como seres humanos.

"Antes de eso solo buscamos encajar, buscamos que nos acepten, que nos quieran, que nos vean... y así, lógicamente nadie puede hacer bien las cosas. No seamos duros con estos procesos que son tan personales con cada ser humano. Cada quien lo aprende en tiempos distintos", concluyó Karen Paola.

Revisa las publicaciones de Instagram: