“Dejen de culparme a mí”: Karen Paola lanzó descargo tras reflexión por quiebre con Juan Pedro - Chilevisión

La cantante dedicó un mensaje a su expareja en medio de un delicado momento personal y respondió críticas asegurando que "las personas brillan solas".

Karen Paola sorprendió en sus redes sociales al dedicarle un mensaje a Juan Pedro Verdier, de quien anunció su separación a inicios de este año.

La cantante usó su cuenta de Instagram para compartir inéditas fotos junto a quien fuera su pareja por cerca de 20 años y expresó su sentir por todo el proceso que ha vivido durante este último tiempo.

"Estas fotos las sacó él (y las de él, las saqué yo) con una cámara análoga, porque le gustan los recuerdos en papel. Confío en los tiempos de Dios. Nada real puede ser amenazado y lo nuestro siempre ha sido real y puro", escribió al inicio de su publicación.

Según contó, “he podido trabajar en mí durante este tiempo que he estado sola, y me he hecho cargo de mochilas que no me pertenecían, pero eran parte de mi familia y venían siendo cargadas por generaciones”

“Gracias a Dios pude ver más allá y hoy como familia, estamos todos sanando vínculos y heridas que no debíamos dejar que nos separaran del amor que sentíamos por el otro, que al final es lo más importante”, agregó.

En cuanto a su quiebre, Karen Paola señaló que “todos estamos a tiempo de darnos cuenta que la única separación que tenemos con Dios, es la del amor verdadero. Mientras no seamos capaces de perdonarnos y perdonar a los que han sido parte de nuestra historia, no podremos amarnos bien y si no podemos amarnos, no podemos estar cercanos a Dios. Esa es nuestra única misión”.

Por otra parte, la artista realizó un comentario luego de su publicación en la que hizo un descargo en contra de las criticas que ha recibido sobre su matrimonio.

“Las personas brillan solas. Él es luz y siempre lo ha sido. Solo que USTEDES NUNCA LO MIRARON. Ahora lo ven. Dejen de culparme a mí”, expresó.

El mensaje de Karen Paola a Juan Pedro Verdier