Cecilia Gutiérrez reveló que Carla Jara la encaró en defensa de Kaminski por dejarlo como “el peor hombre del planeta” - Chilevisión

16/09/2025 12:39

Cecilia Gutiérrez reveló que Carla Jara la encaró en defensa de Kaminski por dejarlo como “el peor hombre del planeta”

La panelista de Primer Plano contó detalles de un incómodo encuentro que tuvo con la comunicadora, luego de que esta la increpara por dejar mal al padre de su hijo.

Publicado por CHV Noticias

Cecilia Gutiérrez desclasificó un incómodo momento que protagonizó con Carla Jara, luego de que ella la encarara por la información respecto a Francisco Kaminski

Según contó en su podcast Bombastic, todo ocurrió luego de la vinculación del comunicador al caso del “Rey de Meiggs” y las repercusiones que le trajo en su vida personal y profesional. 

“Me encontré con ella justo en esos días cuando ella había contratado un guardaespaldas para su hijo, como dos días después de eso en Disney on Ice”, detalló.

La panelista de Primer Plano aseguró que la exMekano la fue a enfrentar directamente cuando ella salió a comprar un paquete de cabritas para su hija que disfrutaba del espectáculo. 

“Para mí fue súper incómodo por el lugar, porque había gente mirando y ella estaba muy molesta. Estaba súper molesta porque yo había dicho que gente involucrada con el Rey de Meiggs habían estado en los cumpleaños de ella y de Kaminski”, expuso. 

La defensa de Carla Jara a Kaminski 

Tras ese primer encuentro, Carla Jara le pidió rectificar la información sobre las fotos en donde se le vinculaba a personas cercanas al mencionado, cosa que la periodista hizo posteriormente en Primer Plano

Sin embargo, luego de eso, la emplazó en defensa del padre de su hijo. “Ahí me dice que ella está muy molesta y muy dolida porque los medios nos hemos encargado de dejar a Kaminski como el peor hombre del planeta”, sostuvo. 

“Yo, inmediatamente, en mi cabeza pensé: ‘¿Quién estuvo hace un año en PH dejándolo como el peor hombre del mundo?’ No fui yo, pero no dije nada porque no era el contexto”, agregó Cecilia Gutiérrez. 

A modo de reflexión, la comunicadora señaló que “no me puedes decir ‘lo estan dejando como el peor hombre del mundo porque es el papá de mi hijo’, cuando ella había estado un año atrás en PH siendo muy severa con sus declaraciones”.

Publicidad

