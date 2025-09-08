 ¿Qué quiso decir? La enigmática respuesta de Kaminski a pregunta sobre quiebre con Camila Andrade - Chilevisión
08/09/2025 15:22

¿Qué quiso decir? La enigmática respuesta de Kaminski a pregunta sobre quiebre con Camila Andrade

El animador confirmó este lunes que está soltero y respondió a preguntas sobre su relación con la ex participante de Gran Hermano.

Publicado por CHV Noticias

Luego de semanas de especulaciones, Francisco Kaminiski confirmó este lunes el fin de su relación con Camila Andrade tras el escándalo que protagonizó por su vinculación con el caso del “Rey de Meiggs”.

Esta tarde, el comunicador respondió a una ronda de preguntas en su Instagram y, consultado por si siguen juntos con Camila, a lo que confirmó que "No".

En esa línea, respondió a un seguidor que le preguntó: “¿Qué era lo que más te gustaba de Camila?”, a lo que respondió con una curiosa respuesta.

Kaminiski y el fin de su relación con Camila Andrade

El animador dejó claro que se encuentra soltero, y envió un enigmático mensaje al ser consultado por su ex.

En respuesta a qué era lo que más le gustaba sobre su ahora expareja, el comunicador respondió que “la Paz que sentía a su lado, como si todo lo demás dejara de importar!”.

De igual manera, agregó que otro punto que le gustaba de Andrade era “su alma llena de luz”. Sin embargo, luego agregó un emoticón con una cara llorando de risa.

Revisa el mensaje continuación

