¿Reconciliación? Francisco Kaminski confesó la verdad de su romance con Camila Andrade - Chilevisión

El comunicador fue consultado por su actual estado civil a través de sus redes sociales, luego de que se rumoreara con un posible acercamiento entre ambos.

Tras su vinculación con el caso del "Rey de Meiggs", Francisco Kaminski confirmó su quiebre con Camila Andrade. Sin embargo, en las últimas semanas aparecieron pistas sobre una posible reconciliación, la que aclaró en sus redes sociales.

La primera señal surgió gracias a una historia de Instagram que publicó la modelo hace unos días, donde mostraba un paisaje nevado.

Eso despertó las sospechas de los usuarios de internet, quienes especularon con que esa vista correspondía a la visual del departamento del comunicador.

Posteriormente, el propio Kaminski levantó sospechas al enviar un mensaje al periodista Michael Roldán en donde explicó por qué dejaron el lugar que compartían.

“Nosotros pedimos terminar el contrato y salir de ahí. ¡Nadie nos ha echado! Para que quede claro”, aseguró.

Kaminski aclaró su relación con Camila Andrade

Francisco Kaminski hizo una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde fue consultado por su relación con Camila Andrade y descartó por completo que haya existido una reconciliación.

Aunque fue escueto en su respuesta, dejó en claro que no se encuentra junto a la modelo, y sobre su estado sentimental aseguró estar soltero.