foto confirma reconciliación entre Camila Andrade y Francisco Kaminski - Chilevisión

24/08/2025 10:37

La evidencia definitiva que confirmaría reconciliación entre Cami Andrade y Francisco Kaminski

Los rumores surgieron luego de que la modelo publicara una historia de Instagram, donde mostraba un paisaje nevado.

Publicado por CHV Noticias

Luego de que se comunicara el quiebre entre Camila Andrade y Francisco Kaminski, usuarios de internet notaron que ambos podrían estar juntos nuevamente.

Esto, debido a una historia de Instagram que publicó la modelo el pasado sábado, donde mostraba un paisaje nevado.

Inmediatamente, un usuario de internet aseguró que esa vista correspondía a la visual del departamento del comunicador, quien vivía precisamente con Andrade hasta hace un tiempo.

"¿La Camila Andrade volvió al depto que compartía con Kaminski? Por las historias que subió...", señaló el seguidor a través de una caja de preguntas en InFama.

Recordemos que hace unos días se dio a conocer que el comunicador tendría que dejar de vivir en el condominio, ubicado en calle La Cumbre en Lo Barnechea, tras acordar con el propietario el fin del contrato. 

Con eso, Kaminski abandonará la vivienda a fin de mes, por lo que actualmente sigue habitando el inmueble.

Mira las pruebas a continuación:

La vista desde el condominio, ubicado en calle La Cumbre en Lo Barnechea: 

