“Aunque existan días duros...”: Las primeras declaraciones de Camila Andrade tras quiebre con Kaminski - Chilevisión

Tras varios días de silencio, la modelo se muestra por primera vez en redes sociales hablando sobre su estado actual. "Existen motivos para seguir adelante", afirmó.

Este miércoles, Camila Andrade hizo su primera declaración tras agitados días a nivel mediático, luego que su expareja Francisco Kaminski fuera vinculado al caso Rey de Meiggs y se destapara una serie de deudas del comunicador.

A través de una historia en Instagram, la modelo publicó un video grabado al interior de su vehículo. Visiblemente afectada, agradeció el cariño que ha recibido tras darse a conocer el término de su relación con Kaminski.

"Desearles lo más bonito, las energías más lindas. Aunque existan días duros y difíciles, como para todo el mundo en distintas escalas y distintos problemas, lo más bonito es saber que sí existen motivos para seguir adelante", señaló.

Andrade también expresó que "si este es un mensaje que necesitabas escuchar, espero que te haya hecho sentido". Finalmente, agregó que "gracias a quienes me han enviado a mí personalmente este tipo de mensajes, son muy lindos".

Los convulsionados días de Camila Andrade

Camila Andrade decidió romper el silencio tras la polémica de Francisco Kaminski, quien entregó una declaración clave en la investigación por el crimen de José Reyes Ossa, más conocido como el "Rey de Meiggs".

Desde entonces, se han especulado una serie de hechos sobre la vida de la mediática pareja.

La exjugadora de Gran Hermano Chile borró sus fotos con Kaminski en Instagram, por lo que comenzaron a surgir los rumores de quiebre.

Luego de varios días de teorías, finalmente el propio comunicador confirmó la ruptura con la modelo. Aunque, en una reciente entrevista con Mega, aseguró: "Me encantaría volver con ella, pero me gustaría volver con ella renovado y seguro de que no la voy a volver a cagar".