Exesposa de Francisco Kaminski asegura que el animador le cobró por el divorcio: "faltó a la verdad" - Chilevisión

Además, Edith Poblete, despejó las dudas respecto a las deudas de su departamento y las órdenes de embargo que le llegaron.

Edith Poblete contradijo a su exesposo Francisco Kaminski, al reafirmar que el animador le habría cobrado por el divorcio y a la vez, habría dejado una deuda en su departamento que desencadenó cuatro órdenes de embargo.

Tras ser abordada por Primer Plano, Poblete se mostró nerviosa y sin intención de hablar por petición de su familia. "Todos me están llamando que no hable", señaló.

Sin embargo, declaró brevemente que Kaminski "faltó a la verdad" al negar la deuda y el cobro por el divorcio.

Edith Poblete contradice a Kaminski

Hace algunos días se generó la polémica a partir de la acusación de que Francisco Kaminski habría dejado endeudado el departamento de Poblete y, además, le habría cobrado por el divorcio. Ambas acusaciones fueron desmentidas por el animador.

Al respecto, Edith Poblete volvió a referirse al tema señalando que "nos separamos y él dejó endeudado el departamento y me lo vinieron a embargar", detallando que "hay cuatro órdenes de embargo".

Tras ser consultada por la plata que tuvo que pagarle a Kaminski por el divorcio, Poblete reafirmó la acusación inicial que el animador había desmentido.

"Sí, cobró", aseguró. Agregando que Kaminski "faltó a la verdad" al desmentirlo.