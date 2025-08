La otra millonaria deuda de Kaminski: Su exesposa reveló cómo evitó el embargo - Chilevisión

Edith Poblete, primera exesposa de Francisco Kaminski, cuenta cómo logró "salvar" un departamento que compró con el locutor. "A mí me da vergüenza todo esto", reconoció la mujer.

Edith Poblete, la primera exesposa de Francisco Kaminski, cuenta cómo logró "salvar" un departamento que compró con el locutor.

El inmueble de 160 metros cuadrados fue adquirido en 2009 y está ubicado en el barrio San Damián, comuna de Las Condes. Según indicó Poblete, está avaluado comercialmente en unos 18.000 UF (más de $704 millones).

El animador alcanzó a vivir unos nueve meses en este lugar hasta que se separaron. Sin embargo, lo que ella no sabía es que su exmarido había dejado la propiedad en garantía para que le dieran un crédito bancario por $220 millones y dejó de pagar las cuotas.

"En 2010 me llegó una orden de embargo del departamento porque la deuda era mayor a su valor, pero no quería que afectara mi situación financiera", señaló la mujer en entrevista con LUN.

La millonaria deuda de Kaminski con su primera exesposa

La empresaria detalló que "Francisco, después de esta tremenda deuda que dejó, nunca iba a poder sacar cuenta en ningún lado, entonces si yo quedaba endeudada, perdía el departamento, tenía 26 años y no iba a poder sacar un crédito nunca más".

Edith negoció con el banco para llevar a un acuerdo, evitar el embargo y salir limpia judicialmente. Ante esto, sacó un crédito que comprometió a pagar $1.800.000 mensuales por 30 años.

Hace unos meses, Poblete logró adelantar el pago a sólo 14 años. "Lo acabo de pagar todo hace dos meses vendiendo algunas, cosas mías, vendí mi auto y unas propiedades, y tengo mis ahorros", explicó.

"Soy súper ahorrativa, trabajo desde los 14 años, hice muchísimos comerciales. He trabajado muchísimo y gracias a Dios y la Virgen María, que me va muy bien", sostuvo la diseñadora de modas.

Consultada sobre Kaminski, la mujer reconoció que "a mí me da vergüenza todo esto, pasó cuando era chica. Y Francisco es un amor, es lo más tierno que hay, te conquista por eso".

"Me enamoré, pero me separé por estas cosas de los negocios que se había metido. Estuve 14 años pagando y no había querido hablar. Dejé de pagar hace dos meses la deuda", cerró.